Термометры в Саратовской области покажут ноль

Наступила настоящая осень Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здравствуй, осень! В Саратовской области уверенно установилась самая настоящая сентябрьская погода. Подробнее о том, что ждет нас сегодня, 5 сентября, рассказали специалисты приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днём в регионе облачно с прояснениями, дождя не обещают. Ветер северо-западный – от 5 до 10 метров в секунду, порывы – до 15-17 м/с. Термометры покажут сегодня от 15 до 20 градусов тепла.

Ночью ветер поутихнет до 3-8 метров в секунду. Температура воздуха составит от нуля до 5 градусов выше. В остальном, также как и днём.

В Саратове сейчас +9°С, к 10 утра столбик термометра поднимется до отметки в 13 градусов. Днём будет до +17°С, а к ночи температура опустится до 11 градусов выше нуля. Ветер северо-западный – 2-4 метра в секунду, порывы – до 8 м/с. В течение дня будет пасмурно, но дождя не прогнозируют. Ночь ожидается ясная.

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