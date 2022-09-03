Саратовский театр драмы откроет новый сезон спектаклем «Танцы на праздник урожая»

Фото: Юлиана Лайкова

Саратовский академический театр драмы им. И.А. Слонова откроет 220-й театральный сезон спектаклем «Танцы на праздник урожая» по пьесе современного ирландского писателя Брайана Фрила. Над пьесой драматурга работает режиссер и художник-постановщик Юлиана Лайкова (мастерская Е.Б. Каменьковича и Д.А. Крымова; аспирант мастерской О.Л. Кудряшова). Жанровое определение новой постановки – «семейная драма». Премьера состоится 28 и 29 сентября на Большой сцене.

Юлиана Лайкова встретилась с саратовскими журналистами и рассказала о подготовке нового спекаткля.

- Эта человеческая история, которая коррелируется со мной, эту пьесу точно поймут зрители, ведь она про дом и про людей, про то, что мы можем потерять или приобрести - поделилась Юлиана Лайкова.

Брайан Фрил написал «Танцы на праздник урожая» в 1990 году. Вот уже несколько десятилетий пьесу драматурга ставят на ведущих мировых театральных площадках. В 1998 году режиссер Пэт О’Коннор экранизировал пьесу Фрила («Танцы во время Луназы»), одну из главных ролей в фильме исполнила Мэрил Стрип. Действие происходит в ирландском захолустье и описывает несколько дней из жизни пяти женщин, повествование ведется от лица сына одной из героинь истории.

Юлиана Лайкова рассказала, что Майкла (мальчика семи лет) будут играть по очереди юные актеры из энгельсской театральной студии. Роли сестер исполнят ведущие актрисы Саратовского театра драмы: Кейт – Зоя Юдина, Мегги – Татьяна Родионова, Агнес – Дарья Родимова, Роуз – Александра Коваленко, Крис – Екатерина Ледяева.

- Я старалась собрать “золотой” женский состав. Я довольна работой актрис. Мне не надо учить их профессиональным вещам, я просто пытаюсь давать им какие-то коридоры, чтобы они понимали сами себя - отметила Юлиана Лайкова.

«Танцы на праздник урожая» - по словам режиссера и художника, спектакль в направлении русского психологического театра. Юлиана Лайкова сохраняет антураж, заданный в пьесе, и бережно работает с текстом современного классика, лишь немного его сокращая.

Для драматургии Брайана Фрила, несомненно, важна чеховская традиция, которая определенным образом формирует поэтику ирландского писателя. Режиссер и художник-постановщик Юлиана Лайкова также увидела эту традицию в «Танцах на праздник урожая» и назвала эту пьесу поистине чеховской.

В заключение встречи Юлиана Лайкова призналась, что приехала в город впервые и что Саратов - один из немногих городов, который ей понравился, особенно цветы и бульвары.

Армен ОСИПЯН

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