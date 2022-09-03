Строительство крупнейшего ЦОД Сбера в Балаково посетили Чернышенко, Бусаргин и Комаров

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Вчера, 2 сентября, на строительную площадку в Балаково прибыли с визитом зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, зампредседателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов, полпред Президента в ПФО Игорь Комаров и врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин.

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Строительство центра началось два года назад, в сентябре 2021 года, старт его строительству дал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Ввести дата-центр в эксплуатацию планируют в июне 2024 года. Балаковский ЦОД станет крупнейшим в России. Длина здания составит 938 метров, а площадь достигнет 50 тысяч квадратов.

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В ходе экскурсии по стройплощадке вниманию гостей представили стенды с информацией о технических особенностях и конструктивной специфике объекта. Максимальная потребляемая мощность составит 82,57 МВт. Особенностью проекта является ИИ-система охлаждения серверов, которая будет учитывать изменения температуры воздуха в здании и снаружи.

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко посчитал строительство ЦОД важной вехой в развитии Саратовской области.

- Проект знаковый и амбициозный не только для региона, но и для России в целом. Уверен, он даст серьезный социально-экономический импульс региону и создаст большое количество рабочих мест для IT-специалистов. При этом хотелось бы отметить инновационность проекта. При работе ЦОДа планируется сократить энергопотребление на 30 процентов без вреда для отказоустойчивости - это серьезная заявка, - отметил Чернышенко.

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Упомянул зампред о решении размещения сервисов единой цифровой платформы «Гостех» и Гособлака, которое было принято в ходе совещания. По словам Чернышенко, это позволит повысить безопасность данных граждан и станет ещё одним шагом к обеспечению технологического суверенитета, о котором неоднократно говорил Владимир Путин. При этом дата-центр сможет обеспечить мощностями не только Саратовскую область и регионы ПФО, но и соседние федеральные округа. Слаженная работа специалистов Минцифры России, ФКУ «ГосТех» и Сбера позволила в кратчайшие сроки разработать полностью импортозамещенный продукт, аттестованный регуляторами.

Станислав Кузнецов добавил, что проект запустили в особой экономической зоне, что позволяет предпринимателям пользоваться различными льготами. Инвесторы получают созданную за счет средств государственного бюджета инфраструктуру для развития бизнеса, что позволяет снизить издержки на создание нового производства, участникам ОЭЗ предоставляется ряд налоговых преференций, а система администрирования «одно окно» позволяет упростить взаимодействие с государственными регулирующими органами.

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- Наш ЦОД в Саратовской области станет первым региональным ЦОДом Сбера, что обеспечит необходимую для дальнейшего развития банка ИТ-инфраструктуру и создаст в регионе порядка 200 высококвалифицированных рабочих мест. Мы благодарны правительству области за поддержку и комфортные условия для возведения высокотехнологичного объекта. Возводимый нами ЦОД соответствует высочайшим мировым стандартам энергоэффективности и безопасности, поэтому мы приветствуем решение о размещении в нём сервисов «Гостеха» и уверены, что оно будет способствовать дальнейшей цифровой трансформации предоставления госуслуг, - отметил Кузнецов.

В ходе мероприятия Роман Бусаргин отметил налаженный уровень взаимодействия с командой Сбера и уровень поддержки Правительства РФ в реализации проекта. Вузы региона, в частности СГТУ, готовят специалистов, которые смогут получить рабочие места в первом подобном проекте региона.

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- Хочу поблагодарить команду Сбера за то взаимодействие, которое у нас организовано по данному объекту. Что касается строительства инженерной инфраструктуры для функционирования Центра обработки данных, эти темы находятся на особом контроле. Огромная благодарность Правительству РФ за поддержку в реализации проекта, - заявил врио главы региона.

В конце встречи Чернышенко, Кузнецов, Комаров и Бусаргин оставили на память символические автографы на первой плите, которую на их глазах башенным краном водрузили в основание здания.

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