В Саратове прошла торжественная церемония открытия I Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом»

Фото: правительство области

Сегодня, 2 сентября в Саратове прошла церемония открытия I Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом». Для праздничного мероприятия напротив городской набережной был собран плавучий сценический комплекс, а нижние её ярусы оборудовали трибунами на 2000 зрителей. На мероприятии присутствовали ВРИО губернатора области Роман Бусаргин и полпред Президента в ПФО Игорь Комаров.

Фото: правительство области

Под гимн страны выдающиеся спортсмены вынесли и подняли перед сценой Флаг Российской Федерации. Мероприятие открылось приветствием Владимира Владимировича Путина. Её зачитал куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко.

- Дорогие друзья!

Приветствую вас по случаю открытия I Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом».

Отрадно, что с каждым годом всё больше людей приобщаются к ценностям здорового образа жизни. Этому, без сомнения, способствуют такие востребованные, масштабные инициативы, как ваш проект. Объединив на стадионах и площадках Саратова представителей самых разных возрастов и профессий, и прежде всего IT-специалистов, Игры убедительно свидетельствуют об огромном консолидирующем, созидательном потенциале спорта, о его высокой, благородной миссии. И конечно, соревнования в полной мере демонстрируют, насколько активны и талантливы люди, чья трудовая деятельность связана с передовыми технологиями и внедрением цифровизации в нашей стране.

Уверен, что I Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом» пройдут на достойном организаторском, творческом уровне, будут способствовать популяризации массовой физической культуры, позволят участникам ощутить атмосферу честного соперничества и радость побед, - поздравил Саратовцев президент.

Фото: правительство области

Для жителей города была подготовлена масштабная развлекательная программа. Фейерверки, водное и лазерное шоу, театрализованное представление.

Фото: правительство области

Зрители смогли послушать выступление симфонического оркестра Саратовской Государственной Консерватории им. Л.В. Собинова, а так же сводного хора Губернского Театра Хоровой Музыки, Саратовского областного колледжа искусств и Саратовской Государственной Консерватории. В жанре поп-музыки выступила популярная группа Niletto.

Фото: правительство области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.