Осень в Саратовской области начнется в День знаний

Погода скоро изменится Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Осень в Саратовской области придет по календарю. Похолодает уже в пятницу, рассказала замначальника регионального гидрометцентра Светлана Цветайло.

- В течение недели ожидается неоднородный характер погоды. Если в первой половине будет ещё продолжаться лето, то, начиная с первого числа, погода изменится в соответствии с календарём. В ближайшие три дня в регионе сохранится сухая и жаркая погода, - уточнила синоптик.

Температура воздуха по ночам в области составит от 17 до 22 градусов тепла (в некоторых районах – 12-15 градусов), а днём – от 30 до 25, на востоке – 35-37°С. Затем в регион поступит воздушная масса попрохладнее – в ночь с 1 на 2 сентября даже обещают дождь с линем, но зато короткий. Уже через несколько дней ночные температуры будут колебаться в диапазоне от 7 до 12 градусов выше нуля. Если на День знаний обещают ещё 25-30 градусов, то днём 2-го сентября термометры покажут от 19 до 24°С, а ночью – от 10-15, в ночь на третье число – от 7 до 12.

В первой половине недели ветер будет южной четверти, а во второй – северо-западный. Скорость ветра – от 3 до 8 метров в секунду, порывы – до 15-20 м/с.

- На территории области до конца недели сохранится чрезвычайная пожарная опасность, поэтому если кому-то захочется развести пионерский костёр в связи с началом учебного года, нужно будет быть супер-внимательным и осторожным, - предупредила Цветайло.

В Саратове на этой неделе осадков до четверга также не предвидится. Ветер преимущественно южной четверти – 5-10 м/с, порывы – до 14-ти метров в секунду. По ночам обещают от 16 до 18-ти градусов тепла, а днём – 33-35°С. В четверг, 1 сентября, прогнозируют 27-29 градусов, а в пятницу – уже 22-24°С.

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