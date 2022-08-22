Засуха: в саратовском гидрометцентре предупреждают о высокой пожароопасности

Фото: Архив КП Фото: Надежда ДАЦЮК

Будто опомнившись, погода пытается быстренько «закрыть план» по жаре. В среднем на этой неделе температурный фон в саратовской области выше нормы на три-шесть градусов. Об этом рассказала «Комсомолке» замначальника регионального гидрометцентра Светлана Цветайло.

- Прогнозируется антициклональный характер погоды: небольшая облачность, ясное небо. Ближе к концу недели – переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер восточной четверти. Температура однородная: 16-21 – по ночам (в северных районах – от 11 до 14-ти градусов), 29-34 – днём. В Саратове по ночам ожидается от 16 до 19-ти, днём – 31-33°С, - уточнила синоптик.

Температура воды в Волге на сегодняшнее утро составила 22,6 градуса.

- У нас пожарная опасность сейчас пятого класса в Заволжье и на севере Правобережья, на остальной территории – средняя, третий класс. Погодные условия этой недели будут способствовать повышению пожарной опасности. Уже во второй половине недели мы будем наблюдать четвёртый-пятый класс горимости, - предупредила Цветайло.

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