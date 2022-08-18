Парад техники и катеров, конкурс караваев и ярмарка мастеров: в Марксе ждут гостей на «Хлебную пристань»

В пресс-центре КП-Саратов

Сегодня, 18 августа, в пресс-центре КП-Саратов прошла встреча, посвященная фестивалю «Хлебная пристань», который пройдет в Марксе 20 августа.

Как рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова, мероприятие имеет огромное значение для повышения туристической привлекательности региона.

- Сейчас на всех уровнях власти большое внимание уделяется развитию внутреннего туризма. Перед всеми регионами стоят задачи по улучшению туристической инфраструктуры и сервиса. В этом отношении трудно переоценить значимость событийного туризма: фестивалей, праздников, спортивных состязаний. В календаре Саратовской области знаковых мероприятий около 50. Одном из таковых является фестиваль «Хлебная пристань». Это одно из крупнейших культурных событий Саратовской области, входящее в ТОП-200 событий России, - заявила Наталия Щелканова.

Праздник традиционно пройдет в Марксе он посвящен хлебу и одной из самых страшных страниц в истории Маркса. В 20х годах в Поволжье свирепствовал голод, норвежской полярник Фритьоф Нансен организовал кампанию по сбору средств на закупку хлеба для голодающих. Благодаря ему в Поволжье были организованы поставки продовольствия. Место проведения фестиваля — это пристань, куда приходили суда с хлебом, позволившим спасти тысячи жизней. На ней построена мельница.

Подробнее о программе фестиваля рассказала заместитель главы администрации Марксовского муниципального района Бэлла Харченко.

- Начнется фестиваль в 10:00 с торжественной программы «Хлеб – всему голова!». «Хлебная пристань» проходит при широкой поддержке крупных производителей Марксовского района, властей и общественности. На празднике будет представлен самый большой каравай. Мы увидим выставку продукции градообразующего предприятия, а также других представителей перерабатывающей промышленности. У нас будут прекрасные пекаря, которые испекут самый лучший хлеб. На Хлебной пристани развернется «Национальное подворье», где у гостей фестиваля будет возможность попробовать национальные блюда, ознакомиться с обычаями, ремеслами и творчеством народов, живущих в Саратовской области, - поделилась представитель ведомства.

Как рассказал председатель комитета культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского района Михаил Маркелов, главной звездой фестиваля станет «Лучший каравай», его выберут по итогам конкурса. В этом году в рамках мероприятия пройдет парад-шествие сельскохозяйственной техники Марксовского района. Гости фестиваля увидят новейшие образцы, применяемые в различных отраслях района.

Как рассказал глава Марксовского района Дмитрий Романов, комментируя грядущее мероприятие, для его реализации потребовалась масштабная работа по благоустройству.

- Впервые мы задумали фестиваль в 2017 году, когда на берегу Волги в том районе ничего не было: только заросли травы и развалины старых амбаров. Мы все это привели в порядок, уговорили жителей сместить свои огороды, чтобы освободить территорию. Большую поддержку нам оказывало правительство области. Были выделены средства на укладку нового асфальта на самой площади и прилегающих улицах. Теперь можно с уверенностью сказать, что «Хлебная пристань» в Марксе прижилась: горожане любят гулять на самой площади и с нетерпением ждут фестиваля в августе, - поделился Дмитрий Романов.

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