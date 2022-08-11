Азиатские партнеры активно осваивают рынок сельскохозяйственной техники в Саратовской области

Выставка «Саратов-Агро. День поля. 2022»

Сегодня, 11 августа, в Гагаринском районе Саратова дали старт традиционной, уже 13-й, сельскохозяйственной выставке «Саратов-Агро. День поля. 2022». Корреспондент «Комсомолки» побывала на «месте происшествия» и делится с вами подробностями главного сельскохозяйственного события в регионе.

Открытие выставки

Выставку открыли в 9 утра. Среди важных спикеров: временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Роман Бусаргин, представитель Саратовской области в Совете Федерации Олег Алексеев, заместитель председателя регионального правительства - министр сельского хозяйства Роман Ковальский, ректор СГАУ Дмитрий Соловьёв и другие.

Высокопоставленные гости поприветствовали участников выставки и поблагодарили их за работу в регионе. Бусаргин в том числе отметил, что не смотря на все сложности, областным сельхозтоваропроизводителям и другим участникам агропромышленного комплекса удаётся успешно справляться с новыми вызовами.

На мероприятие собрались гости из других регионов и стран

С 11 до 13 часов прошёл круглый стол, на котором обсудили проблемы АПК. В это же время в другом зале прошла конференция на тему: «Способы повышения плодородия почв и эффективности применения минеральных удобрений в условиях Саратовской области». Организатором первой встречи выступил региональный минсельхоз, а второй – АО «Апатит».

В том числе сегодня четыре раза проводили демонстрационные полёты и опрыскивание растений с помощью дронов XAG. И это помимо обширной выставки, на которой представили впечатляющий ряд самой разнообразной сельскохозяйственной техники, соков, семян, удобрений и прочей продукции субъектов регионального АПК.

С утра для участников выставки выступили народные творческие коллективы. Сегодня вечером организаторы обещали разыграть комплект импортных шин для трактора.

Один из участников выставки Михаил Самсонов рассказал нашему корреспонденту, что компания, которую он представляет, далеко не в первый раз участвует в «Дне поля». По его словам, подобные события нужны в первую очередь для поиска новых партнёров и клиентов. Самсонов уточнил, что в прошлом году из-за коронавирусных ограничений гостей на выставке было значительно меньше, чем в этом году. Представители других компаний чаще всего отмечали резкий рост предложения по сельскохозяйственной технике от азиатских партнёров.

Завтра выставка продолжится. С 10 до 12 часов обещают провести конференцию «Возделывание отечественных гибридов подсолнечника и сортов сои производства компании «РУСИД» в рамках доктрины продовольственной безопасности». С 11 до 12 часов представят доклады на темы: «Сельхоздроны-опрыскиватели XAG. Опыт применения в сезоне 2022» и «Эффективные протравители для озимых культур и деструкторы стерни». Церемонию закрытия выставки «Саратов-Агро. День поля. 2022» наметили на 14 часов завтрашнего дня.

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