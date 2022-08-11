Работа Владимира Куц

На Советской появится «Котъ Саратовскiй» в исполнении Владимира Куца.

Вчера, 10 августа, определили победителей отборочного этапа фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART». Проект реализуется третий год по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Всего в этом году на конкурс было подано 157 заявок, из них восемь - нашими земляками из Саратовской области. По одной работе от каждого региона-участника прошли в финальный этап, 14 работ.

Тематика фестиваля этого года отражает культурное наследие народов и регионов России. Участникам предлагалось создать стрит-арт объекты в одном из пяти тематических направлений

Второй раз Саратовскую область в финале фестиваля представит Владимир Куц. В этом году он представил работу «Котъ Саратовскiй» и изобразит кота в дореволюционном стиле на стене здания по улице Советской, 42

Фото и видео процесса создания работы будут выложены на сайте проекта и в период с сентября по октябрь состоится народное голосование. Авторы лучших из 14 работ получат денежные призы в размере от 100 до 200 тысяч рублей для дальнейшего развития творчества.

Фестиваль «Форм Art» направлен на развитие уличного искусства, поддержку творчества молодых художников и привлечение их к созданию комфортной современной городской среды.

С работами можно ознакомится по ссылке на официальном сайте.

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