фото: Александр Уриевский

Николай Бондаренко заработал на подписчиках более 7 миллионов рублей.

На днях на сайте региональной избирательной комиссии появились сведения о доходах кандидатов в депутаты Саратовской областной Думы. Исходя из этих данных, Николай Бондаренко заработал на подписчиках в своем блоге на видеохостинге YouTube, принадлежащем американскому интернет-гиганту Google порядка 7 миллионов рублей.

Стоит вспомнить, что в начале года Бондаренко был лишен депутатского мандата как раз таки из-за сокрытия этих доходов.

Согласно документу, размещенному на сайте ИКСО, скандально известный коммунист получал доход из двух источников - Саратовская облдума и Google Ireland Limited.

С учетом того, что Николай Бондаренко не был депутатом на оплачиваемой основе, то Областная дума могла предоставить лишь незначительные выплаты на канцелярские расходы — бумага, ручки, конверты, что вряд ли составляет больше нескольких тысяч рублей в течение года.

— Из этого следует вывод, что 7 млн рублей были получены именно от Google Ireland Limited - дочерней компании американской корпорации, которая отвечает за ее деятельность на территории Европы, - делится своими соображениями с подписчиками телеграм-канал «Бессмертный Укек».

Напомним, в России монетизация на платформе Youtube отключена, и это стало одной из причин, по которой Бондаренко призывает пользоваться своих подписчиков VPN, для обхода действующих норм и возможности зарабатывать далее.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.