В Саратове отпраздновали День ВДВ

Празднование дня ВДВ в Саратове

Сегодня, 2 августа, Саратове прошло празднование 92-ой годовщины образования Воздушно-десантных войск.

Торжественный митинг состоялся на саратовской набережной, возле памятника Юрию Гагарину. На мероприятие собрались сотни людей, представителей разных поколений. Многие воины-десантники пришли с женами и детьми, царила душевная атмосфера.

- Хочется передать привет всем десантникам, настоящим мужчинам. Большого десантного здоровья всем, чистого неба и мягкого приземления! - Валерий, служил в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде в Днепропетровске, на Украине.

Валерий

- Замечательный праздник в этом году. Очень приятно было встретить сослуживцев, для нас это настоящий семейный праздник, - делится впечатлениями Сергей, проходил службу в 22-й отдельной гвардейской бригаде ГРУ, в Ростове-на-Дону. Участвовал в боях на Донбассе в 2014 году, а также защищал наши рубежи на Северном Кавказе.

Сергей

После небольшой канцерной программы десантники на двух бронетранспортерах отправились в Парк Победы возложить цветы к памятнику «Землякам погибшим в годы Великой Отечественной войны», «Землякам, погибшим в локальных войнах и конфликтах».

Праздничная программа на Набережной продолжилась концертом творческих коллективов Саратова и работой полевой кухни.

Полевая кухня

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