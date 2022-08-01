С началом августа жара до +35 градусов вернулась в Саратов

Все на пляж!

Саратовскую область ждет жаркая неделя без осадков. Такой прогноз сегодня, 1 августа, дали в региональном гидрометцентре.

По словам синоптиков, в августе в регионе ожидается преобладание погоды антициклонального типа. В течение недели, с 1 по 7 августа, в регионе будет настоящая жара. Воздух прогреется до +35 градусов. На небе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью будет довольно тепло: от +15 до +20 градусов. В Саратове температура ночью составит от +17 до +19, а днем – от +29 до +31. По региону днем воздух прогреется до +26 - +31. В юго-восточных районах области потеплеет до +35 градусов.

В области дует небольшой ветер. Его скорость составляет 2 - 7 метров в секунду ночью, а днем он слегка усилится: от 6 до 11 метров в секунду.

На утро, 1 августа, температура воды в Волге составляет +24 градуса в районе саратовского пляжа. Уровень пожарной опасности сейчас средний, но к концу недели вырастет в большинстве районов до высокого. Особенно велика угроза пожаров в юго-восточной части, там ожидается 5 класс опасности.

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