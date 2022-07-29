Семь миллионов рублей за год и пустой счет в банке: опубликованы данные о доходах кандидатов на должность губернатора Саратовской области

Дмитрий Пьяных и Ольга Алимова

Кандидаты на должность губернатора, выдвинутые на предстоящие выборы, раскрыли сведения о своих доходах, имуществе и банковских счетах. Информация опубликована на сайте избирательной комиссии.

Кандидат от ЛДПР Дмитрий Пьяных владеет земельным участком площадью в 613 квадратных метров, жилым домом площадью в 30 квадратных метров и автомобилем Toyota 2020 года выпуска. За прошлый год он получил доход в размере 7 061 552 рублей. Источниками дохода названы: государственная дума, управление делами правительства области, поволжский институт управления имени Столыпина, а также некий гражданин Козлов Н.А. из посёлка Соколовый Саратовского района. Примечательно, что семи миллионах дохода Дмитрий Сергеевич практически не имеет никаких сбережений – на трех счетах в Сбербанке и семи в банке ВТБ он хранит в общей сумме 1892 рубля. Так же кандидат от ЛДПР занимается инвестициями и владеет акциями Сбербанка и ВТБ общей стоимостью в 330 рублей.

Кандидат от КПРФ Ольга Алимова за прошлый год заработала 6 199 664 рублей. Она является депутатом государственной думы, помимо зарплаты так же получает пенсию, доход от банковских вкладов, страховые выплаты и выплаты от комитета социальной поддержки жителей Саратова. Владеет двумя квартирами в Саратовской области площадью 117 и 89 квадратных метров, автомобилем LADA 2021 года выпуска и газелью 2008 года выпуска. На банковских счетах Ольга Николаевна хранит 4 миллиона рублей, имеет три инвестиционных пая АО «ВТБ Капитал» на общую сумму 780 тысяч рублей.

Кандидат от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», Артем Чеботарев – лидер Саратовского регионального отделения своей партии и бывший боксёр. За прошлый год он заработал 135 тысяч рублей, единственным источником дохода является саратовская школа олимпийского резерва по боксу. Чеботарев владеет квартирой площадью 62,7 квадратных метров и автомобилем Toyota 2013 года выпуска. В банках хранит 7 534 рубля. Так же владеет организацией ООО «Саратовская продовольственная компания», однако о ее доходах ничего не известно.

Напомним, ранее были опубликованы доходы кандидата на пост губернатора от «Единой России» Романа Бусаргина, за прошлый год он заработал 5,313 миллионов рублей по месту работы в правительстве области и зачет выплат пенсионного фонда.

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