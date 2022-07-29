В Саратовской области на выходных будет гроза, ливень и град

В Саратове мрачнеет...

В Саратовской области на выходных установится умеренно-теплая погода. Ночью от 16 до 21 градуса, днем от 28 до 33 градусов, в районах выпадения осадков – чуть ниже. Атмосферный фронт малоподвижен, активная его часть находится на границе Саратовской, Самарской и Пензенской областей.

В субботу, 30 июля, умеренные осадки ожидаются в середине дня. Больше всего их будет в Базарно-Карабулакском, Балтайском, Хвалынском, Вольском районах. Ближе к ночи дожди пойдут в приволжских районах: в Хвалынске и Марксе. При грозе в этих районах ожидается усиление ветра. Он усилится до значения 15 – 20 метров в секунду. В этих районах будет довольно сильный дождь и может выпадать град.

Непосредственно в Саратове также возможен дождь во второй половине дня. Дождь будет иметь неоднородный характер: в некоторых районах он будет сильнее, особенно в Ленинском. На 3-й Дачной будут самые интенсивные осадки.

Температура воды в Волге составляет 24 градуса. Уровень пожарной опасности соответствует третьему классу. Однако этот показатель будет нарастать вместе с изменением погоды, особенно в Новоузенском и других южных районах. К субботе класс опасности там повысится до 4-го.

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