Саратовцев ждут частые грозы с порывами ветра

В Саратовской области пасмурно

На этой неделе синоптики обещают в Саратовской области неустойчивую погоду. Такой прогноз погоды на период с 27 июля по 2 августа дала руководитель регионального гидрометцентра Светлана Цветайло.

До конца текущей рабочей недели основным фактором, определяющим погоду в регионе будет малоподвижный циклон. Он сформировался над Нижним Поволжьем и никуда не уйдет до субботы. В этой связи с его влиянием в Саратовской области сохранится неустойчивый характер погоды. Температура на улице будет умеренно-теплой. При этом будут регулярно выпадать осадки в виде кратковременных ливневых дождей. В отдельных районах во второй половине дня будет сильная жара, после которой начнется гроза и усиление ветра.

Ветер дует в основном восточной четверти. Он слабый, средняя скорость составляет 1 – 5 м/с. Температура воздуха в ночные часы колеблется от +13 до +18 градусов, а днем воздух прогреется до 27 – 32 градусов.

В воскресенье, понедельник и вторник, то есть 31 июля, 1 и 2 августа, специалисты ожидают рост атмосферного давления. В регионе установится антициклон, с севера в него придет прохладная воздушная масса. Температура воздуха днем колеблется от +25 до +30 градусов.

Ливни и пасмурная погода понизили уровень пожарной опасности в большинстве районов области. При этом в Новоузенском районе сохраняется чрезвычайная пожароопасность – 5 класс, В Александровом Гае и Ртищеве 3 класс.

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