Маленькая Италия в центре Саратова: почему нам нужно спасти Дом Гектора Баракки

Уникальное здание в Саратове

Потихоньку-полегоньку и будет у нас в центре Саратова маленькая Италия. И надежд на это всё больше и больше. Вчера, 12 июля, на Соляной, 30 презентовали проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия регионального значения «Дом художника Г. П. Баракки».

Памятник архитектуры спасают энтузиасты

Для начала стоит рассказать нашим читателям, кто такой Гектор Баракки, почему вообще нужно сохранять его дом и при чём тут Италия. Как уже упоминалось, Баракки – художник. Очень неплохой талантливый художник и фотограф, попавший в Саратов из Италии совершенно случайно. Нижегородский купец попросил его, тогда уличного художника, написать портрет. Баракки изобразил заказчика в образе императора Нерона, и впечатлившийся купец забрал его в Россию. От Нижнего Новгорода до Саратова они добрались на беляне (судно, собранное из бруса, досок и балок, которое по пути следования разбиралось – читай, средство доставки древесины). А потом что-то такое произошло, то ли купец разорился, то ли что ещё, но из жизни художника он пропал – и тому пришлось остаться в Саратове. Эту историю, со слов Павла Кузнецова рассказал один из учеников Баракки, Владимир Милашевский. По другой версии, склонный к революционным настроениям художник бежал из Италии в Вену. По легенде, там он встретил саратовского фотографа Егерева, который показал ему снимки нашего городка.

В любом случае, очарованный (а вот это уже точно) удивительным слиянием Европы и Азии художник поселился в Саратове в 1873 году. Здесь он прожил до конца своих дней – умер Баракки 1 января 1916 года.

Чем же нам так ценен этот иностранец? Да много чем. Взять хотя бы фотоателье на углу Немецкой (ныне проспект Столыпина) и Вольской. Сделанные там снимки полюбились не только горожанам, но и жюри престижных всероссийских фотоконкурсов. Тем не менее, ни на одном снимке имени художника не было – после смены владельца ателье продолжило работать под фирменным знаком «П. Ушаков. Саратов».

Но и это всё мелочи. Самое большое спасибо мы должны сказать нашему итальянскому другу за «флорентийскую прививку» саратовским художникам начала XX века – именно под чутким руководством Баракки «выросли» известные на всю страну художники Виктор Борисов-Мусатов, Павел Кузнецов, Пётр Уткин, Алексей Карёв и многие-многие другие. Можно долго писать о делах Баракки, но мы надеемся, что вы, наши дорогие читатели, уже достаточно заинтересовались, чтобы изучить эту тему самостоятельно. А мы продолжим о проекте реставрации.

Авангардный фонтан - задел на будущую "Маленькую Италию"?

Созданием проекта реставрации и приспособления Дома Гектора Баракки мы обязаны недавней выпускнице Московского архитектурного института, преподавателю СГТУ, член Союза саратовских архитекторов Ларисе Дудиной – этот проект стал её дипломной работой. Перед непосредственной презентацией выступили директор Культурного центра «Дом Гектора Баракки» Игорь Сорокин и министр – председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин.

Сорокин поблагодарил всех причастных и присутствующих и передал слово Мухину. Тот, обращаясь к директору Центра, сказал так:

- Наконец-то у нас что-то получается. Ты постоянно хочешь сделать, а я тебе говорю, ну когда же, Игорь, мы начнём? – Мухин призвал искать инвесторов, которые взяли бы на себя финансовую часть реализации проекта, и пообещал, что комитет поможет градозащитникам с необходимой документацией, а также предоставит своих специалистов для консультаций.

После выступил председатель градозащитного совета при Саратовской областной думе Алексей Голицын:

- То, что случилось на Соляной, 30 – самый показательный пример. Дом расселили, потому что он начал рушиться. Администрация расселила и обязана была снести. Если бы не катастрофические усилия Сорокина по внесению дома в реестр объектов культурного наследия, если бы не усилия комитета, который помог как можно быстрее это сделать, то приехал бы бульдозер, и у нас тут была бы пустая площадка.

Были радужные планы, что придут инвесторы, что мы получим гранты. Но всё дело в том, что Фонд президентских грантов не даёт деньги на ремонт недвижимости. С инвесторами тоже большая проблема, потому что Саратов – город, который не стоит на торговых путях, экономики развитой тут нет. Поэтому нужно искать индивидуальный подход, что делать в каждом конкретном случае. Что Лариса нам представит – это один из вариантов.

Когда Дудина приступила к презентации проекта, она уточнила, что, оказывается, исторический центр Саратова достаточно известен в среде реставраторов. Одним из главных достоинств города называют его сохранность – несмотря на печальное состояние многих памятников, большая часть из них цела.

- Первый этап любого реставрационного проекта - нужно составить хорошие базовые чертежи объекта в том виде, в котором он находится сейчас, с указанием всех дефектов - начала Дудина, показав на полотне с проектом восстановления чертежи Дома Баракки. Архитектор уточнила, что всё это служит базой для формирования понимания, что конкретно нужно сделать с объектом.

Вторым этапом Дудина выделила создание проекта приспособления. Она отметила, что пропорции комнат и лестниц Дома Гектора Баракки идеально подходят для человека, в частности и для маломобильных граждан - на первом этаже легко можно сделать беспороговый въезд. На этом самом первом этаже предполагается сделать итальянское кафе (в общем и целом цель сотрудников Культурного центра – это создание атмосферы Италии конца XIX века). Вход в кафе будет со двора, через арку, которую по проекту должны будут разобрать (заложили её в 30-е годы прошлого столетия).

Второй этаж по проекту станет мемориальным – именно там располагалась мастерская Баракки. На сегодняшний день он разрушен почти полностью, восстановить его будет крайне сложно, но когда (не будем писать «если») это произойдёт, там вновь появятся мастерские, а также комнаты для мастер-классов и лекций, где смогут заниматься и дети.

- Конструкция дома практически не будет претерпевать изменений, останется такой же, какой была при Гекторе Баракки, - уточнила Лариса Дудина. – Двор же сделаем в итальянском стиле – с фонтаном и лимонными деревьями, - Сорокин добавил, что посетившая Дом исследовательница средневековой садовой культуры Италии Изабелла Далла Раджионе пообещала подобрать растения так, чтобы аромат у Культурного центра был максимально приближен к флорентийскому конца XIX века. Мечта директора Культурного центра – создание Лимонайи (теплица по-итальянски), где выращивали бы лимоны и лавры, запахи которых проводили Баракки в Саратов.

- И будет у нас Маленькая Саратовская Италия начала XX века, - резюмировала Дудина.

Архитектор-реставратор рассказала, что сложности с поиском инвестора – это далеко не всё. Так, к примеру, пока что непонятно, какие материалы нужно использовать при восстановлении. Дудина уточнила, что консультироваться по этому вопросу с коллегами из других городов нет никакого смысла, поскольку в каждом городе существуют свои особенности. К примеру, технология восстановления белокаменных построек известна, а вот что делать с саратовскими деревянными домами, обложенными кирпичом – пока неясно. Дудина уточнила, что неправильно подобранные материалы, даже самые качественные и дорогие, могут «не прижиться» и разрушить здание ещё больше.

- Пока мы сами материалы не сделаем, не знаю, на базе Политеха, например, у нас нормальной реставрации не будет, - сказала Дудина, уточнив, что эти разработки важны не только для восстановления Дома Гектора Баракки, но и для большей части памятников архитектуры Саратова, поскольку построены они все по аналогии и из похожих материалов.

- Если мы сохраним пять-десять усадеб, это будет плохо, у нас есть возможность сохранить больше, - уверена Дудина.

После зашёл разговор о финансировании. На начальном этапе проекта «Дом Гектора Баракки» около восьми миллионов рублей вложил в него бизнесмен Павел Шестернев. Благодаря ему удалось уберечь дом от сноса и заложить фундамент всей дальнейшей деятельности. Но представленный сегодня проект требует, увы, куда больше. Как рассказал Игорь Сорокин, два года назад стоимость реставрационных работ оценили примерно в 50 миллионов рублей. Конечно, на сегодняшний день эта сумма должна уже быть куда больше, но точно мы пока не знаем. Лариса Дудина также посчитала, что 50-ти миллионов будет недостаточно.

На сегодняшний день главной целью Культурного центра Гектора Баракки является поиск инвестора, способного выделить бюджет, с которым можно будет соблюсти все требования закона и реставрационные особенности. Будем надеяться, что всё получится. Хватит с нас утерянных памятников.

В завершение вечера запустили фонтан, после чего выступили преподаватель Саратовского областного колледжа искусств Эрика Саркисова и солист театра оперы и балета Алексей Смирнов – они исполнили несколько популярных итальянских песен времён Гектора Баракки.

Если вы хотите помочь проекту, то по указанным на снимке ниже реквизитам можно сделать пожертвование.

P.S. Более недели (осталось ещё несколько дней) художники Александр Дегтярёв и Александр Ермилов работают на Соляной, 30 над фреской с видом Флоренции глазами Давида, стоящего на площади Микеланджело – он видит горы, обнимающие город. Также и мы каждый день видим холмы, обнимающие Саратов. Вот видите, сколько общего у нашего городка и далёкой Италии.

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