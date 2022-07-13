Саратовский борщ – один из самых дешевых в России

фото: Архив КП

Согласно результатам исследования, опубликованным в источнике «Индекс Борща», Саратов оказался в числе крупных городов с самой доступной ценой на борщевые наборы.

Саратов закрепился в самом низу списка со сравнительно приятной ценой в 137 рублей за полный набор, всего на четыре рубля дороже самой дешевой, Волгоградской корзины. А в сравнении со средней ценой по России наша оказалась дешевле на 47 рублей. За последний месяц Саратовская корзина подешевела на двенадцать рублей, что, вероятно, в первую очередь объясняется ценой на капусту, упавшей на целую четверть.

Как пример брались цены из сетей магазинов у дома на все основные пункты, включая сметану и хлеб. Выбирали в пользу наименьшей цены без лишних изысков - овощи немытые и нефасованные, но и не забывая о качестве. К примеру сметана должна была иметь не менее 15 процентов жирности и быть именно сметаной, а не разного рода «сметанным продуктом».

Статистика

Саратовская область, как и другие регионы Поволжья, соседствующие с нами внизу списка, имеет все условия для обеспечения собственного населения и других областей России необходимыми продуктами и подобные цены неудивительны.

Статистика

Борщевая корзина - понятие простое и понятное в любой части страны. Оперативно отслеживая изменения ее цены можно понять для конкретного региона покупательную способность как его жителей, так и непосредственно рубля, значение продуктовой инфляции. А если кому-то любопытно узнать ценность своего борща в иностранной валюте, то на данный момент стоимость Саратовской корзины составляет 2 доллара и 64 цента.

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