Работа на новом оборудовании

В Энгельсской поликлинике появилась современная лаборатория с современным оборудованием. Ремонт помещений начался в январе текущего года. На данный момент они уже соответствуют всем современным требованиям и стандартам. Техническая база медицинского учреждения перенесла масштабное обновление. В поликлинике появились гематологический и урологический анализаторы, микроскопы и многое другое.

- Благодаря современны автоматическими анализаторами человеческий фактор при проведении анализов сведен к минимуму, а значит снижен риск возникновения ошибок. Исследования в медучреждении можно проводить и точнее, и чаще: в сутки мы делаем более тысячи. С появлением современного оборудования мы смогли расширить спектр тестирований на онко-маркеры и кардио-маркеры, делать аллергопробы, анализы на гормоны щитовидной железы, - пояснила заведующая отделением Людмила Гельвих.

В поликлинике № 3

В клинико-диагностической лаборатории также прошел ремонт в манипуляционных и пунктах забора крови. К поликлинике прикреплено 65 тысяч человек и теперь им будет удобнее проходить необходимые процедуры.

- Я человек пожилой и мне часто приходится делать анализы. Теперь это стало гораздо удобнее, - поделилась пациентка Анна Кузнецова.

Как сообщает министерство здравоохранения Саратовской области, скоро в поликлинике отремонтируют офтальмологический кабинет.

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