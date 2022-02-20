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«Золотой Арлекин» - саратовский областной театральный фестиваль, который раз в два года отмечает наградами лучшие работы театров Саратовской области, вышедшие за последние сезоны. С 10 февраля начинается просмотр конкурсных спектаклей, номинированных на XI областной театральный фестиваль «Золотой Арлекин». До 20 февраля члены жюри посмотрят 20 спектаклей саратовских театральных коллективов и по итогам просмотра определят лауреатов, которым будут вручены дипломы и бронзовые статуэтки. Председатель жюри XI областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин» Николай Скорик - заслуженный артист РФ, театральный режиссер, профессор, художественный руководитель «Мастерской Н.Л. Скорика»

В этом году в «Золотом Арлекине» примут участие 12 театральных коллективов Саратовской области: Саратовский академический театр драмы им. И.А. Слонова, Саратовский академический театр юного зрители им.Ю.П. Киселева, Саратовский академический театр оперы и балета, Театр драмы для детей и молодежи «Версия», Театр драмы, музыки и поэзии «Балаганчикъ» и другие.

От Саратовского академического театра драмы им. И.А. Слонова номинированы два премьерных спектакля: «Моя Марусечка» (по одноименной повести Александры Васильевой, премьера состоялась 27 сентября 2019 года) и паранормальная история «Мы живем в чудесное время, Оля!» (по пьесе современного драматурга Юлии Вороновой, премьера состоялась 9 апреля 2021 года).

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19 февраля Саратовский театр драмы в рамках фестиваля «Золотой Арлекин» показал спектакль «Моя Марусечка». Повесть Александры Васильевой была написана в 1999 году и стала финалистом «Русского Букера». К произведению российской писательницы обратилась режиссер из Москвы, лауреат премии «Золотой Арлекин» и номинант премии «Золотая маска» Марина Глуховская, известная саратовской публике по масштабным спектаклям театра драмы «Кабала святош» (М. Булгаков, Ж-Б. Мольер) и «Живой труп» (Л. Толстой).

Художник-постановщик спектакля «Моя Марусечка» - Юрий Наместников. 18 февраля театр драмы поздравил художника с юбилеем. Юрий Наместников является главным художником Саратовского академического театра драмы им.И.А. Слонова с 2004 года. В качестве художника-постановщика он выпустил свыше 75 спектаклей современного и классического репертуара. В 2016 году Юрий Наместников был удостоен бронзовой статуэтки VIII Саратовского областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин» за лучшую работу художника-постановщика спектакля «Кабала святош» (реж. М. Глуховская).

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Действие спектакля «Моя Марусечка» происходит в 70-80 годы прошлого столетия, в продуктовом магазине. Главная героиня постановки – уборщица Марусечка, не имеющая личного счастья и воспитывающая сына своей умершей сестры Митю. В 18 лет он по глупости попал в тюрьму на 5 лет и, по словам адвоката, только 500 рублей смогу все решить. И вот теперь Марусечка трагически проговаривает: «Пятьсот рублей. Кто придумал пятьсот рублей?...». Главную героиню окружают много людей, например, соседи и другие сотрудники магазина. Мать-героиня и сменщица Маруси Оля «рОстит для Родины десять детей». Зав. рыбной секцией Мишаня Давидович уезжает в Израиль, так как праздники надоели: «Колбасу купил – праздник. Туалетную бумагу достал – праздник». А парторг магазина и зав. «сыпучкой» Алюська и вовсе скандирует: «Мы не имеем право на обвес – райком рядом». Судьбы этих и других людей легли в основу истории. Спектакль сопровождается сложной сценографией и яркими хореографическими и вокальными номерами. Эпическая постановка Марины Глуховской «Моя Марусечка» воссоединяет в себе ностальгическое настроение и гротескное обличение недостатков великой страны.

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Заглавную роль в спектакле впервые исполняет ведущая актриса театра Татьяна Родионова. Она точно справляется со столь непростой задачей и показывает зрителям праведную русскую женщину, жертвующую собой ради других. Женщину, которая бескорыстно любит и искренне сопереживает своим близким.

В спектакле также задействованы: заслуженные артистка России Эльвира Данилина, заслуженный артист России Виктор Мамонов, Зоя Юдина, Максим Локтионов, Екатерина Локтионова, Дарья Родимова, Валерий Маленин, Александр Каспаров, Светлана Москвина и другие.

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25 февраля в рамках фестиваля «Золотой Арлекин» Саратовский театр драмы покажет спектакль «Мы живем в чудесное время, Оля!» по пьесе современного московского драматурга Юлии Вороновой. В главных ролях Екатерина Ледяева и Олег Морозов.

Следующий показ спектакля «Моя Марусечка» состоится 11 марта.

Торжественная церемония награждения победителей театрального фестиваля «Золотой Арлекин» состоится 24 марта в Саратовском академическом театре юного зрителя им. Ю.П. Киселева.

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