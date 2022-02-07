В Саратовской области обещают туманы, метели и снегопады

В Саратовской области обещают туманы Фото: Мария Франко

Замначальника саратовского гидрометцентра Светлана Цветайло рассказала «Комсомолке» о погоде в регионе на эту неделю.

- В течение недели нас ждет неустойчивый характер погоды. С завтрашнего дня территория области вновь окажется во влиянии Североатлантического циклона и связанных с ним фронтальных разделов, - синоптик уточнила, что циклон останется в регионе до утра пятницы. Всё это время обещают осадки, затем небольшой перерыв (четверг и пятница), а в ночь с 11 на 12-е февраля придет еще один циклон, который также принесет с собой снег.

Осадки обещают умеренные и местами сильные. Во время снегопадов прогнозируют ухудшение видимости. Также атмосферные фронты принесут усиления ветра – 9 и 12 числа обещают повышенный ветровой режим и метели. В южных районах временами будут стоять туманы.

Ночью в области от 1 до 6 градусов ниже нуля, на востоке (Перелюб, Озинки, Дергачи) – до 10-15 мороза. Днем в регионе от +2°С до -3°С, на востоке – от 5 до 8 ниже нуля.

- На дорогах местами сохраняется гололедица. Февраль во всей своей красе, соответствует своему названию. Со старославянского «февраль» – лютый. Зима лютует, - резюмировала Цветайло.

Подробнее о погоде в Саратове читайте тут.

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