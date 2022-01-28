Немцы Поволжья – наши «иностранцы»

В пресс-центре «КП-Саратов» рассказали об изучении немцев Поволжья

Немцы Поволжья – все мы о них что-то слышали, с кем-то из них мы знакомы. Сегодня внешние отличия между нами стерлись. Прогресс, увы, уничтожает национальный колорит. Но еще 100 лет назад мы бы с легкостью поняли, кто перед нами – русский, немец, молдованин или казах. О том, как и чем жили одни из самых неожиданных обитателей Саратовской области, рассказали 26 января в пресс-центре «КП-Саратов» сотрудники Автономной некоммерческой организации «Институт научных исследований и разработок».

В минувшем году «ИНИР» занимался двумя крупными проектами. А именно: созданием «Международного электронного каталога «Этнографическая коллекция немцев России» 2021-2022 годов» (при поддержке Фонда президентских грантов) и проведением «Этнографических экспедиций в бывшие немецкие села Саратовской и Волгоградской области» (при поддержке Русского географического общества).

Владимир Зеленов Фото: Дарья Васенина

Научный сотрудник, директор ООО «МАКАО» Владимир Зеленов сообщил, что в создании каталога помогали 15 музеев России, Германии и Казахстана. А по результатам экспедиций планируют выпустить документальный фильм.

Подробнее о проектах рассказала их руководитель Елена Арндт:

- Эти проекты объединены одной темой – немцы Поволжья. Так получается, что один дополняет другой. Это уникальная этническая группа, немцы Поволжья. Некоторые экспонаты существуют в единственном экземпляре. Пандемические ограничения показали нам, как важно, чтобы люди имели к ним доступ. Потому что они находятся в разных музеях. Поработать с этой коллекцией нам позволяет электронная форма. Мы создали портал, на котором эта коллекция будет потихонечку собираться, станет доступной всем пользователям. Сейчас идёт активное наполнение портала.

Иногда музей находится в Казахстане, в Оренбургской области. Он может быть маленьким, но в нём будет два-три уникальных предмета, и они должны пополнить коллекцию в электронном виде, - обозначила Арндт перед тем, как показать сам электронный каталог, он уже есть в открытом доступе. Послушать увлекательный рассказ об интереснейших предметах быта немцев Поволжья и посмотреть на некоторые экспонаты можно на нашем YouTube-канале «Транслятор», где опубликована полная запись встречи.

Елена Арндт Фото: Дарья Васенина

Примечательно, что каталог составляется на трёх языках: русском, английском и немецком. Портал сделан изящно, у него интуитивно понятный интерфейс, который позволяет всем музейным сотрудникам и обладателям частных коллекций без проблем загрузить информацию об экспонатах. После того, как все поля заполнены, карточка отправляется на модерацию. Участники проекта проверяют и, если необходимо, редактируют её, после чего выгружают в каталог.

В том числе исследователей интересовали и архитектурные детали

Сам каталог делится на восемь разделов: земледелие и животноводство; домашние занятия, промыслы, ремесла; жилище; утварь; костюм, украшения; обряды и праздники; воспитание детей; фотографии, рисунки. В каждом из них есть свои подразделы. Например, в разделе с одеждой есть такие: костюм женский, костюм мужской, костюм детский, украшения.

На сегодняшний день, как отметила Елена, каталог активно наполняется. И в том числе экспонатами, которые удалось найти во время экспедиций. Так, Арндт рассказала о том, как в самых неожиданных местах удавалось найти уникальные предметы. Например, в заброшенных домах – гвозди, у местных жителей – игрушки, мебель.

Во время экспедиций удалось найти уникальные предметы, многие из которых передали в музеи

Елена Арндт рассказала, что многих сёл, где жили немцы Поволжья, сейчас уже попросту нет. Она показала фотографии, на которых запечатлены оставшиеся от их домов отметины на земле. По словам исследователя, такие места часто привлекают интерес любителей поиска кладов с металлоискателями. Но «клады» оказываются не совсем такими, как многие ожидают:

- Клады были в виде предметов кузнечного производства: гвозди, шурупы, остатки плуга или ещё что-то. Мы часть коллекции энгельсского музея такими предметами пополнили. Мы нашли плуг, сито 20-х годов [XX века], мельничное оборудование, - поделилась Арндт, уточнив, что нашедшие подобные предметы люди, как правило, спокойно с ними расстаются, передавая музеям. Оказалось, что у исследователей нашлось множество заинтересованных помощников, совершенно до этого историей и уж тем более этнографией не увлекавшихся.

Во время одной из экспедиций удалось найти множество гвоздей

Но не только предметами делились случайные «сообщники» ученых. У них оказались ценности и иного рода – истории. Подробнее на этом остановилась кандидат исторических наук, доцент Наталия Малова:

- Первые экспедиции по местам колоний немцев Поволжья мы проводили в 1992-98 гг. Тогда были ещё живы респонденты, которые помнили, о том, как жили немцы в 20-е годы, 30-е, 40-е, как они уезжали, как возвращались на Волгу. Мы искренне считали, поскольку проехали практически все колонии Саратовской и Волгоградской областей, что собрали максимально материал.

Когда мы поехали в 2021 годы, мы с удивлением обнаружили, что ещё живо то поколение, которое помнит период возвращения в Поволжье после 1956 года, помнят обычаи, которые сохранялись в одной семье, праздники, народную кухню. Опросники историко-этнографические были разработаны ещё в 90-е годы, но они себя оправдали и сейчас, - поделилась историк.

Наталия Малова Фото: Дарья Васенина

Наталия рассказала о том, что в экспедициях им встретились и немцы, вернувшиеся из Германии, сказавшие, что не могут там жить, и что их Родина здесь; и потомки смешанных семей (русские, казахи, немцы). По словам исследователей, устные рассказы во многом перевернули их представления о том, что было.

Участники экспедиций – народ любознательный

Отвечая на вопросы журналистов, исследователи отметили, что интерес к немцам Поволжья в России куда сильнее, чем в Германии. Но, тем не менее, в Германии существуют несколько центров, занимающихся изучением этой темы. Несмотря на низкий интерес со стороны сограждан, такие организации всё же получают государственное финансирование. А вот среди жителей России, в частности Саратовской и Волгоградской областей, увлеченности куда больше, что, безусловно, радует исследователей.

Вскоре мы увидим часовой документальный фильм об экспедициях «ИНИР». В дальнейшем исследователи планируют продолжить изучать места колоний немцев Поволжья и рассказывать нам о своих невероятных находках. Пожелаем ученым удачи. «Комсомолка» будет внимательно следить за их открытиями и рассказывать о них своим читателям.

Экспедиции проводили при поддержке Русского географического сообщества Фото: Дарья Васенина

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