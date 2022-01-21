Театр юного зрителя обратился к скандальной повести Куприна об обитательницах публичного дома

Спектакль про обитательниц дома терпимости поставили на сцене саратовского Театра юного зрителя

На исторической сцене саратовского театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева 20, 21 января показывают премьеру дипломной постановки по повести Александра Куприна «Яма». Спектакль представили студенты третьего курса мастерской народной артистки России, профессора Риммы Беляковой и доцента Олега Загуменнова.

На Малой сцене ТЮЗа уже идет с успехом спектакль курса «Шекспир. Диалоги» по каноническим пьесам английского драматурга, теперь студенты обращаются к классической повести отечественной литературы.

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Римма Белякова сама написала инсценировку повести Александр Куприна «Яма» и выступила в качестве режиссера. В 2006 году народная артистка уже обращалась к этому тексту со своими студентами. Над сценическим оформлением и костюмами работала главный художник театра Ольга Колесникова, художник по свету - Валерий Туманов.

Александр Куприн писал «Яму» с 1909 по 1915 год. В 1890-е году автор собирал материал в Киеве для основы своего будущего произведения. Критики восприняли текст неоднозначно, повесть называли безнравственной и неприличной, что серьезно повлияло на Куприна. Для писателя существование «домов терпимости» - явление более страшное, чем война или мор. Куприн посвятил повесть матерям и юношеству. С этого эпиграфа и начинается новый спектакль саратовского ТЮЗа.

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В центре повествования – обитательницы публичного дома Ямской слободы («Яма»). Проститутки Женька (Полина Федорова), Тамара (Александра Поликарпова), Люба (Дарья Фоломеева), Манька Маленькая (Анастасия Максимушкина) и Нюра (Анна Федонина) беззаботно дожидаются вечера. Однажды к ним приезжает компания студентов, приват-доцент Ярченко (Марк Михайлов-Бренинг) и журналист местной газеты Платонов (Федр Шапкарин). Репортер отражает авторскую позицию и его отношение к проституции. Он часто посещает этот публичный дом, но услугами девушек не пользуется. Платонов, наоборот, помогает обитательницам и искренне им сочувствует. Но проституция – явление непреоборимое.

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Студент Лихонин (Кирилл Ошнуров), желая спасти какую-нибудь девушку из это публичного дома, забирает Любу. Однако содержание девушки для юноши становится непосильным трудом. Проститутка Женька узнает, что больна сифилисом, неизлечимой болезнью, но не объявляет об этом. Теперь она каждый вечер нарочно заражает этих «двуногих подлецов», тем самым мстит ненавистным посетителям. За каждой обитательницей публичного дома кроется боль, безысходность и трагическая судьба. А сам Куприн призывает увидеть в таких девушках, прежде всего, человека.

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«Яма» - спектакль, представленный в традиции русского психологического театра, с бережной инсценировкой, выразительной сценографией и красочными костюмами. Студентам удалось показать противоречивость и сложность человеческой натуры, сделать это истинно и проникновенно.

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Постановка, как и взятая за основу повесть, затрагивает ряд социальных и философских проблем, таких как неравенство, невежество и, конечно, природа нравственного падения. Студентам непринужденно удаются сложные вокальные и хореографические вставки, они мастерски дополняют друг друга в драматических сценах и показывают достойную актерскую работу.

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В спектакле также задействованы: Светлана Никулина, Игорь Калашников, Альберт Басыров, Денис Ададимов, Руфина Русских, Илья Бондаренко, Дмитрий Мараховский и Даниил Яхамов.

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2 февраля 2022 года на Исторической сцене саратовского ТЮЗа состоится творческий вечер народной артистки России Риммы Беляковой, приуроченный к ее юбилею. Коллеги и ученики актрисы представят театрализованные поздравления. Среди выпускников мастерской Риммы Беляковой заслуженные артисты России Эльвира Данилина, Виктор Мамонов и многие другие.

Следующие показы спектакля «Яма» состоятся 9 и 10 февраля.

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Фото - Армен Осипян