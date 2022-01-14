Спасать – это призвание: сотрудники саратовского МЧС борются за жизнь щенка с перебитыми лапами

Барс в клинике

Сотрудница ГУ МЧС Саратовской области спасла раненного щенка, получившего тяжелые травмы. Малыша прооперировали, но ему все еще угрожает серьезная опасность. О том, как спасатели борются за жизнь животного, рассказала одна из сотрудниц ведомства Людмила Видякина. Именно она заметила в снегу тяжело раненное животное и отвезла к медикам.

Трагедия случилась 2 января. В тот вечер Людмила возвращалась с семьей от гостей. На автобусной остановке возле завода Крекинг она заметила собаку-дворнягу, лежащую без сил. Людмила хотела покормить щенка пирогом с мясом, тот пополз навстречу, и стало видно, что он истекает кровью. Задние лапы были все переломаны, кости торчали наружу. Пса сбила машина, он умер бы без срочной помощи.

Вместе с мужем, тоже сотрудником саратовского МЧС, Людмила решила, что собаку нужно спасти. Всего на улице собрались восемь неравнодушных граждан. Вместе они сбросились и отвезли щенка в клинику, где ему сделали дорогостоящую операцию.

За вторую лапку щенка борются врачи

Беспородному щенку около полугода. Малыша назвали Барсом. После операции его приютили в благотворительной организации для животных «Ангел». Малыш уже отошел после операции, набирается сил, но период восстановления будет еще долгим. Обычно таких молодых собак, как Барс, стараются пристраивать, но у Барса мало шансов найти новый дом. Собак-инвалидов люди забирают из приюта крайне редко.

На данный момент животному лучше, но он все еще нуждается в серьезной медицинской помощи.

- Пострадал он сильно, потерял много крови. Плюс после операции необходимы постоянные уколы и обработки. В клинику необходимо ездить два раза в день. Ночью щенок находится в стационаре, ему делают капельницы, утром забираем, вечером отвозим. Переживали за одну лапку: там, после операции, было нагноение. Пришлось расшивать все, чистить, - пишут на странице приюта «Ангел» в Инстаграм.

Сейчас Барсу очень помогла бы поддержка неравнодушных граждан. Желающие могут отправить средства по указанным реквизитам:

Тинькофф 5536 9139 0691 5976

Альфа банк 4584 4328 2017 6858

Сбербанк 4276 5600 1412 2446

Все карты привязаны к номеру телефона

89198305054, на имя Ангелина Евгеньевна С.

PayPal ssresyrs@yandex.ru

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.