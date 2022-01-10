В Саратовскую область пришла снежная зима

В регион пришла снежная погода Фото: Мария Франко

Синоптик саратовского гидрометцентра Лариса Васильева рассказала «КП-Саратов» о погоде в области на эту неделю. Жителей региона порадует снежная и слабоморозная погода, которая отлично подойдет для активного зимнего отдыха.

- В течение недели характер погоды будет неустойчивым. Обусловлено это тем, что погода будет формироваться под влиянием циклонического поля, низкого атмосферного давления. Будут проходить атмосферные фронты.

В начале недели нас ожидают при прохождении фронта осадки в виде снега. В среду в Правобережье местами пройдёт сильный снег, там же выпадет и основная масса недельных осадков, - рассказала синоптик.

Сегодня ночью в области 4-9 холода, 1-6 – завтра днем. 13 числа ночью обещают от 7 до 12 мороза, а днем 5-10. В пятницу в ночь – до 12-17 градусов ниже нуля, днём – до 1-6.

Из-за влияния нового атлантического циклона в конце недели ожидается усиление осадков и юго-западного ветра – порывы местами до 15-18 метров в секунду.

В Саратове же будет чуть теплее, чем по области. Горожан ждут снегопады, туман и заторы на дорогах. Подробнее о погоде в облцентре читайте тут.

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