Благодаря нацпроекту жители Маркса повышают конкурентоспособность на рынке труда и открывают бизнес

Встреча прошла по инициативе центра занятости населения. Фото областного Минтруда

В Марксовском районе в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, проводится профессиональное обучение граждан.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты Саратовской области, по инициативе центра занятости населения состоялась встреча организаций и предприятий района с регоператорами по обучению.

Участникам совещания предоставили направления профессионального обучения и дополнительного образования, пошаговую инструкцию для тех, кто желает поучаствовать в проекте.

Специалисты центра занятости помогают региональным операторам в направлении на обучение безработных граждан, а также трудоустройстве после.

- Прохождение обучения позволит нашим жителям повысить конкурентоспособность на рынке труда, трудоустроиться, открыть собственное дело с новыми знаниями, навыками и компетенциями, — отметила директор Марксовского центра занятости населения Светлана Насонова.

С 2021 года пройти профессиональное обучение могут безработные граждане, люди старше 50 лет, женщины в декрете и с детьми-дошкольниками.