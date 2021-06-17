Профсоюз работников культуры обратился к Радаеву из-за снижения зарплат

Губернатор Валерий Радаев поручил разобраться в ситуации с зарплатами работников культуры Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Саратовская областная организация профсоюза работников культуры обратилась к губернатору Валерию Радаеву с открытым письмом из-за снижения зарплат.

В обращении профсоюз указывает, что снижение зарплат работников детских школ искусств произошло после передачи ДШИ на региональный уровень.

- Проблема вызвана тем, что на момент передачи ДШИ системы оплаты труда работников были разбалансированы, в них действовали разные размеры ставок заработной платы педагогических работников от 7,5 до 15 тыс. рублей в соответствии с действующими системами оплаты труда, принятыми муниципальными органами власти, — говорится в письме.

А теперь зарплатные ставки уменьшились от 1 до 5 тыс. рублей почти у 380 педагогов и будут составлять в структуре зарплаты менее 30%.

Также профсоюз недоумевает из-за того факта, что принятое положение игнорирует Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. Также в письме говорится и о других нарушениях в плане системы оплаты труда.

Обратившиеся попросили губернатора Саратовской области Валерия Радаева взять ситуацию на контроль и разрешить ее.

Глава региона откликнулся и поручил зампреду правительства области Роману Грибову разобраться в случившемся совместно с Минкультом и отраслевым профсоюзом.

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