Дачный режим активирован: как интересно провести выходные за городом

Традиционно множество жителей Саратова в летний период проведут не одни выходные на дачах. В период теплого времени года есть смысл задуматься не только о работе в саду, но и об интересном отдыхе и занятиях, которые можно провести на собственной территории. Вместе с мобильным оператором Tele2 мы решили подобрать загородные развлечения для всей семьи.

Для детей и молодежи

Вариант 1. Поход и пикник на природе

У многих рядом с дачей есть лес, пруд или речка. Для разнообразия досуга организуйте небольшой поход, чтобы изучить близлежащие окрестности, а в конце путешествия устройте пикник. Готовимся серьезно, собираем рюкзак: берем компас, карту, спички, фонарик, провиант и аптечку. Чтобы детям было еще интереснее, можно добавить элемент геймофикации - заранее закопать клад и устроить настоящие поиски сокровищ.

При грамотной организации такое приключение точно объединит всю семью и доставит множество положительных эмоций. И абсолютно неважно, где вы будете изучать окрестности: в Аткарском, Ртищевском, Саратовском, Татищевском или Энгельсском районе области. К началу лета Tele2 модернизировала наиболее загруженные базовые станции в этих и других районах. Кроме того, оператор расширил емкость сети вблизи дачных массивов и вдоль автомобильных трасс. Так что на природе вас будет сопровождать надежный гид - стабильный и быстрый мобильный интернет. Поэтому вы всегда сможете предупредить оставшихся дома, к которому часу готовить ужин для путешественников.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Вариант 2. Спортивные соревнования

Бассейн, батут или просто площадка для активных игр - что-то точно должно быть на участке. Так почему бы не провести домашний чемпионат по водному поло или волейболу?

Если же места не слишком много, можно организовать площадку для игры в мяч, бадминтон, городки или петанк. А если препятствий не избежать, попробуйте соорудить собственное поле для гольфа или даже воссоздайте крокет из «Алисы в Стране чудес». Множество вариантов подвижных игр можно подсмотреть в интернете, так дети не только узнают что-то новое, но и отлично проведут время.

Отдыхаем всей семьей

Вариант 1. Кинотеатр на природе

Посмотреть телевизор или сериал на ноутбуке можно и дома. А вот на даче стоит устроить кинопросмотры с размахом. Прямо во дворе или на веранде организуйте ночь кино под звездным небом. Для этого нужен проектор, стоимость которого сейчас вполне демократична, а экраном может стать стена дома или обычная простыня. Расставили шезлонги и скамейки - «кинозал» готов. Обезопасились средствами от комаров, принесли любимые закуски и напитки - атмосфера для просмотра фильма создана. А если возникнут споры или сомнения при выборе киноленты, то можно подключиться к арт-фестивалю, который в онлайн-режиме проводит Tele2.

Вариант 2. Тур по стадионам Европы

Этим летом нас ждет месяц большого спорта: с 11 июня по 11 июля пройдет Чемпионат Европы по футболу. Как же не поддержать наших парней? Единицам саратовцев повезет в эти дни оказаться на стадионе в Санкт-Петербурге, Будапеште или Риме, а вот следить за экраном ноутбука или телефона, например, в Калининске или Красном Куте сможет каждый. К слову, к началу дачного сезона Tele2 построила там новые базовые станции, работающие во всех современных стандартах связи.

Для полного погружения матчи, конечно же, нужно смотреть в прямом эфире, главное - проживать эмоции вместе с командой. Для этого обязательно необходим качественный мобильный интернет и хороший тарифный план с достаточным количеством трафика. Чтобы интернета точно хватило, Tele2 для всех новых клиентов, которые подключатся к тарифу «Везде онлайн» с включенной подпиской на мультимедийный сервис Wink до 15 июля 2021 года, дарит дополнительный пакет на 2021 Гб. Период действия бонуса - 30 дней с момента его активации.

Для старшего поколения

Вариант 1. Вечер танцев

Для музыкального оформления вполне хватит портативной колонки и заранее продуманного плейлиста. Организуйте подходящее освещение - и ваш привычный двор к вечеру превратится в настоящую танцплощадку. И подвигаться можно, и размять мышцы, и каждому поколению послушать мелодии разных лет. А еще можно устроить караоке-вечеринку. Только не забудьте пригласить соседей, чтобы они не завидовали вашему веселью и не просили сделать тише.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Вариант 2. Век живи - век учись

В любом возрасте не поздно учиться чему-то новому. Иногда усталость и страх перед неизведанным возвращают нас на привычный маршрут. Давайте попробуем свернуть, чтобы выходные наполнились яркими эмоциями. Например, воспользуйтесь доступным интернетом и найдите необычный кулинарный рецепт, с помощью онлайн-уроков выучите 100 новых английских слов или перечитайте тот самый роман, который вызывал спорные чувства еще в студенческие годы. Благодаря качественному мобильному интернету у вас под рукой все знания мира в любом районе Саратовской области, поэтому пробуйте новое.