Погода на июнь 2021 года в Саратове: весь месяц будет дождливо

Июнь будет дождливым Фото: Екатерина Семенова

В Гидрометцентре по Саратовской области рассказали, сколько еще продлятся дожди в регионе.

Как сообщила «КП-Саратов» замруководителя учреждения Светлана Цветайло, на выходные будут дожди, и они продлятся большую часть следующей недели.

Осадки идут на благо сельскому хозяйству Фото: Андрей АБРАМОВ

Сегодня, 4 июня, идет обложной дождь, он постоянный, но достаточно умеренный, а завтра будут ливни, но с перерывами в час или полтора.

- Ночами будет тепло. Температура будет составлять 11–16 градусов тепла. А днем разогреется до 18–23 градусов. Ветер будет дуть восточного направления со скоростью 6–11 м/с, порывами 12–15 м/с и усилением до 15–18 м/с при грозах, — отметила Цветайло.

В целом, по расчетам Гидрометцентра, июнь будет дождливым и не слишком жарко. Однако эти осадки помогли природе — пожарная опасность уже снята в большей части области. В северо-западных районах — Ртищевском, Турковском, Екатериновском — она еще остается.

Светлана Цветайло отметила, что в Новоузенском и Питерском районах уже выпало три месячных нормы осадков. Очень помогли дожди сельскому хозяйству, например, в Краснокутском и Озинском районах.

В некоторых районах выпало уже три месячных нормы осадков Фото: Екатерина Семенова

А температура воды в Волге сейчас составляет 16,6 градуса. За сутки она понизилась на один градус.

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