Активный отдых и травы: саратовский психолог рассказал, как уберечь ребенка от лишнего стресса перед ЕГЭ

Как родителям успокоить детей перед ЕГЭ и успокоиться самим Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже началась пора ЕГЭ и сегодня, 3 июня, саратовские школьники сдавали самый массовый экзамен – русский язык. Семейный психолог Сергей Левит рассказал, как родители могут помочь своему чаду справиться с нервным периодом.

Во-первых, можно просто спросить ребенка, чем вы можете ему помочь. Во-вторых, важно самому «быть в себе»: устойчивый родитель – спокойный ребенок.

- Отдыхайте, стройте планы на жизнь, общайтесь всей семьей и не делайте экзамены главной темой для разговора, — цитирует психотерапевта пресс-служба регионального минобразования.

Перед самим экзаменом важно дать ребенку отдохнуть, «переключиться». В этом поможет активный отдых и прогулки на свежем воздухе. Если школьник нервничает, можно дать ему легкое успокоительное на травах, в первую очередь стоит сконцентрироваться на дыхании.

- Спокойно подышите на счёт (про себя вдох – раз, выдох – два, вдох – три, выдох – четыре и так до 50). Чтобы успокоиться, оглядитесь вокруг и насчитайте пять предметов красного цвета. Прислушайтесь и насчитайте пять разных звуков. Все эти техники возвращают в «здесь и сейчас», - посоветовал Сергей Левит.

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