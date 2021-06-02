Андрей Архипов: СЭПО выходит на позитивную динамику, на «Контакте» сократили зарплаты управленцев

Андрей Архипов

Зампред правительства Саратовской области — министр промышленности Андрей Архипов рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» о проблемных предприятиях региона.

Выпуск программы был посвящен итогам работы промышленного комплекса за четыре месяца 2021 года.

- У каждого проблемного предприятия своя история. Есть те, что столкнулись с глобальными вызовами, связанными с внешнеэкономической ситуацией, рыночной ситуацией внутри страны. Но большинство проблем идет изнутри самих предприятий, они связаны с работой менеджмента, собственниками. С каждым предприятием идет индивидуальная работа. Ищем решение, чтобы сохранить предприятие именно как производственную площадку: стабилизировать текущую ситуацию или привлечь инвестора, чтобы люди сохранили работу, — рассказал Андрей Архипов.

По его словам, такая ситуация произошла на Саратовском заводе стройматериалов, который ранее был в банкротстве, а сейчас там возобновлено производство.

На площадку «Тролзы» в Энгельсском районе по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина был привлечен федеральный инвестор ПКТС. Это предприятие сейчас выпускает современные троллейбусы «Адмирал», корпуса трамваев.

Также министр рассказал, как помогают сотрудникам проблемных предприятий.

- Если предприятие временно останавливает свою деятельность, мы находим пути, чтобы другие предприятия взяли этих сотрудников на работу. При привлечении новых инвесторов практически весь костяк коллектива остается на предприятии, — отметил он.

Архипов рассказал и о том, что в этом году у завода «СЭПО» есть планы по наращиванию выпуска гражданской продукции, работа вышла на позитивную динамику. Он отметил, что приход нового директора из Москвы Артура Темирова рождает в себе ожидания поиска новых точек роста, изменений, нового взгляда. Министр выразил надежду, что назначение нового, молодого руководителя приведет к росту выручки предприятия.

Для сохранения завода «Тантал» собираются привлечь нового инвестора.

Также Архипов рассказал о предприятиях, где сейчас ситуация улучшается.

- Территория завода «Контакт» вошла в особую экономическую зону. Сейчас предприятие имеет ряд проектов, достаточно серьезные перспективы, что находясь в группе компаний «Росэлектроника», оно получит новый импульс. Сейчас оптимизирована структура управления, сокращены затраты на высший управленческий персонал, — отметил гость радиоэфира.

А на территории Центрального НИИ измерительной аппаратуры в Саратове будет создан технопарк по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина. При помощи министерства промышленности и торговли РФ туда привлечен ключевой инвестор.

- Создание технопарка позволит получить эффект синергии от льгот, которые дает особая экономическая зона, от возможности, которую дает технопарк. Позволит привлечь туда других резидентов, которые будут либо являться партнерами этого инвестора, либо работать в смежных отраслях. Все это даст толчок для дальнейшего роста, — подчеркнул министр промышленности Андрей Архипов.

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