Концептуально и красиво: как федеральные средства преображают Саратов

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Саратов - город, известный своей старинной архитектурой и историческим центром. Многие приезжают сюда учиться, работать или просто отдохнуть. Значительное внимание уделяется общественным территориям, где проводят время большинство граждан. Именно по ним строят первое впечатление гости города, да и для местных жителей это немаловажно.

Некоторые из этих пространств приводят в порядок в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Однако нередки случаи, когда результат работы подрядчиков далек от начального запроса как по качеству, так и внешнему виду. За этим, в том числе, следит Общероссийский народный фронт.

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- Мы проводим рейды по благоустройству общественных и придомовых территорий постоянно. В конце весны - начале лета проверяем то, что было отремонтировано в рамках федерального проекта в прошлых годах. Смотрим, насколько были учтены пожелания граждан, какие возникают проблемы. Для этого постоянно на связи с местными жителями, - объяснил принцип работы Михаил Жуковский, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Саратовской области.

Одно из таких мероприятий прошло на минувшей неделе - с участием представителей городской администрации и компаниями-подрядчиками.

Всего объектов посещения было четыре - цирк имени Братьев Никитиных, фонтан у ДК “Дружба”, смотровая площадка у старого аэропорта и площадка в Парке Победы.

По первой из территорий из них вопросы возникали еще в прошлом году - заниженный бордюр и шатающаяся плитка никак не добавляли комфорта горожанам. Теперь эти вопросы решены и горожане могут спокойно отдыхать в центре города. Однако остается один минус - многие из высаженных кустарников высохли. Представитель мэрии пояснил, что высадят новые, но осенью.

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Делегация высоко оценила благоустройство местности на 3-й Дачной. На смену торговым рядам из 90-х годов пришел фонтан с подсветкой, вокруг которого установили лавочки с козырьками от солнца, чтобы можно было отдохнуть в тени в любую погоду. А возможность зарядить свой телефон или планшет в шаговой доступности, на улице, позволяет не только провести там время с друзьями, но еще и поработать.

Небольшой недочет был замечен на смотровой площадке.

- Это очень красивое место. Здесь есть что посмотреть, открывается вид на весь город. Однако есть проблемы с парковкой для инвалидов - она сделана с занижением. Даже здоровому человеку будет проблематично выйти из машины, - отметил Михаил Жуковский.

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Однако только на посещении благоустроенных территорий работа не заканчивается. Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Саратовской области пояснил, что по каждому из объектов составляется обращение в муниципалитет на имя главы города. Чиновникам называют проблему и просят назвать конкретные сроки ее решения. Все это делается для одной цели - обеспечить наибольший комфорт горожанам и гостям Саратова.