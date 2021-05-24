Безопасные дороги: За год в Саратовской области отремонтируют более 260 км

Пресс-конференция о безопасности дорожного движения

С 2019 года в Саратовской области реализуется национальный проект «Безопасные и качественные дороги», инициированный Президентом России Владимиром Путиным. На прошедшей 19 мая пресс-конференции о безопасности дорожного движения первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Быков рассказал о том, что уже было достигнуто и что будет реализовываться в 2021 году.

- Сразу понятно, что приоритеты — жизни и здоровье граждан, их безопасность, — отметил Быков.

В этом году в рамках нацпроекта собираются отремонтировать 32 участка дорог регионального значения в различных районах Саратовской области — 260 км. Также по нацпроекту будут устанавливать новые светофоры, модернизировать пешеходные переходы не только по области, но и в Саратове, и в Энгельсе.

Вот только некоторые из участков, которые будут ремонтировать в 2021 году:

1. Капитальный ремонт автоподъезда к с. Новая Елюзань — с. Комсомольское от автоподъезда к с. Большой Кушум от автоподъезда к с. Никольское – Казаково в Балаковском районе Саратовской области — 12 км;

2. Ремонт автомобильной дороги "Балашов-Романовка" в Балашовском районе Саратовской области – два участка: (с 2020 года ведется ремонт, в 2020 году отремонтировали 6 км, в 2021-м – 5,2 км); второй – 9,95 км;

3. Ремонт автомобильной дороги Балаково — Духовницкое в Балаковском районе Саратовской области – 10 км;

4. Ремонт автомобильной дороги Вольск — Черкасское — Калмантай — граница Ульяновской области в Вольском районе Саратовской области — свыше 16 км;

5. Ремонт автомобильной дороги Екатериновка — Альшанка — Бакуры — Ивановка — Зеленовка (Пензенская область) в Екатериновском районе Саратовской области – 11 км;

6. Ремонт автомобильной дороги Маркс — Липовка — поселок им. Тельмана в Марксовском районе Саратовской области – 11 км.

И это не весь список.

Кроме того, по словам первого замминистра, важно снижать аварийность на дорогах региона. В основном места концентрации ДТП — это населенные пункты. Этот вопрос прорабатывается совместно с Госинспекцией безопасности дорожного движения.

Например, для этого вешают камеры фото- и видеофиксации, в планах на 2021 год установить освещение на автоподъезде к Саратову от трассы Р-228 в Саратовском районе, разработать проект для установки фонарей в Саратовском и Энгельсском районах общей протяженностью 22,1 км, модернизировать нерегулируемые пешеходные переходы, нанести разметку на 1,5 тыс. км автомобильных дорог.

- Но не всегда технические средства и состояние автомобильных дорог являются причиной ДТП. Поведение водителей — один из факторов, влияющих на безопасность дорожного движения, — заключил Алексей Быков.

Всего за четыре месяца 2021 года в Саратовской области по сравнению с прошлым годом количество ДТП снизилось на 21%, число погибших уменьшилось на 14%, пострадавших — на 22%.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.