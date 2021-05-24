Дачники Саратова просят защитить их от аппетитов ООО «КВС»

Чем длиннее труба, тем больше денег. Принципы ООО "КВС"?

Садоводы в Саратове столкнулись, по их мнению, с интересным примером жадности и желания выбить деньги дважды за уже сделанную работу. Сотни владельцев дач в СНТ «Теплотехник-82», СНТ «Дружба» считают, что их пытаются обмануть и нажиться на них. Подозрения падают на ООО «КВС», которое монопольно решает кому и как будет давать или не давать питьевую воду в Саратове.

За все надо платить, за воду и способы ее доставки в том числе. Садоводы к этому готовы, но с них саратовские монополисты запросили огромную сумму. Поэтому дачники попросили в комитете государственного регулирования тарифов помочь определить, правильно ли в ООО «КВС» насчитали им более 36 млн рублей за прокладку трубы до их дач.

По мнению дачников, такая цена может быть по плечу поселку миллионеров, а обычным садоводам явно не под силу. Главное, как считают в СНТ, есть более простое и дешевое решение. Но в КВС предлагают самый затратный вариант, а чиновники комитета по тарифам просто не в курсе, какие возможности есть.

В комитете госрегулирования тарифов Саратовской области дачникам переслали предложение ООО «КВС»: проектирование и строительство водовода диаметром 225 мм по Московскому шоссе от существующего здесь водовода диаметром 500 мм в районе улицы Песчано-Уметской и далее по дороге в сторону СНТ общей длиной 4,5 км, а также проектирование и строительство насосной станции. Вот это все, включая технологическое присоединение к сетям, ООО «КВС» оценило в 36,1 млн рублей. Чиновники комитета отдельно отметили, что в их полномочия не входит оценка технических решений, предлагаемых монополистом. Зато предложили дачникам до 25 мая определиться и решить, согласны они на такие условия или нет. В принципе, КВС могли бы запросить и 136 млн, и вести трубу откуда-нибудь из Жасминного или Поливановки — комитет же не контролирует и не оценивает.

- На наше обращение в комитет нам дали всего пять дней, чтобы не думали много, а бросились деньги собирать. Потому что первую часть платежа — около 12 млн рублей — мы должны будем отдать сразу как аванс. Это 30% от общей стоимости водовода и насосной, которую ООО «КВС» оценил в 36 с лишним млн рублей, — рассказал «КП-Саратов» Игорь Бабкин, владелец дачи в СНТ «Дружба».

Любовь Стрижева, председатель СНТ «Дружба», звонила в комитет по тарифам и оказалось, что КВС не уведомил комитет, что есть точка подключения совсем рядом с дачниками, возле новой инфекционной больницы, которую строят по инициативе Вячеслава Володина.

Именно это пытались донести до чиновников комитета дачники — материалы КВС для установления платы за подключение некорректны, а цены завышены.

Монополист предлагает подключаться к водоснабжению на Московском шоссе, в нескольких километрах от дач. Хотя в ООО «КВС» не могут не знать, что всего в километре с небольшим от СНТ проходит новый трубопровод большого диаметра, который проложили в ходе строительства новой инфекционной больницы.

Также дачники считают, что объем в 469 кубометров воды в сутки, который им почему-то определили в КВС, тоже завышен. Вода им нужна не для полива, а для бытовых нужд и пожарного гидранта. Поливают участки здесь водой, которую качают из пруда. И наконец налог на прибыль в 7,2 млн рублей, который КВС вписал в смету расходов не имеет отношения к СНТ, являющемуся некоммерческой организацией, состоящей в основном из пенсионеров. Садоводы готовы платить, но требуют от коммунальщиков умерить аппетиты и пересчитать смету, исходя из их предложений.

- Мы задавали вопросы представителям КВС – а кому в дальнейшем будет принадлежать насосная станция и труба, если мы все оплатим по смете? Они отвечают - нам, ООО КВС. То есть они на наши деньги строят объект и себе его забирают, при чем регистрируют его в свою собственность за счет садоводов, - возмущается Игорь Бабкин.

Председателям местных дачных товариществ придется решать, что делать. Другой питьевой воды у них нет – скважины бурить там нельзя, артезианской воды в этой местности нет. Много людей живет на дачах и им нужна питьевая вода по соответствующему тарифу. Для полива вполне хватает той, которую качают здесь из пруда. Помощи от чиновников они не дождались, остается рассчитывать на помощь депутатов. От ООО «КВС», по их мнению, ждать хорошего не приходится.

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