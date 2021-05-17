Бородянская: Культурно-познавательный туризм самый востребованный в Саратовской области

Председатель комитета по туризму Виктория Бородянская Фото: Ольга Симонова

В Саратовской области реализуются 282 туристических направления, хотя на конец 2019 года их было всего 100.

Как отметила председатель регионального комитета по туризму Виктория Бородянская, такое большое увеличение произошло в период пандемии.

- Мы провели инвентаризацию, посмотрели свои ресурсы и совместно с главами районов, туроператорами сформировали перечень предложений для тех, кто приезжает к нам в регион, и тех, кто живет здесь, — рассказала Бородянская.

Она отметила, что 192 тура из 282 — культурно-познавательные. Они очень популярны не только в Саратовской области, но и по всей России.

- Именно в этих направлениях «зашиты» этнографические экскурсии. Как правило, они связаны с дегустацией национальных блюд, с культурной программой, относящейся к национальностям, этносу, — сообщила председатель комитета по туризму области.

По ее словам, в области есть экскурсии в отдельные районы и те, что проходят по нескольким районам. До коронавирусного 2020 года также работали маршруты на событийные мероприятия, например, Наурыз, Сабантуй, Акатуй, «Шумбрат» и другие. Они пользовались популярностью у гостей и жителей региона.

- Культурно-познавательный туризм самый востребованный. Он подходит и детям, и взрослым. В этом виде туризма каждый найдет для себя что-то интересное. Это смешение гастрономического, исторического и активного, — поделилась Виктория Бородянская.

Пока что в планах новых событийных мероприятий, связанных с национальными традициями, в области нет.

- Событийный календарь на 2021 год сформирован и размещен в открытом доступе. Но пока активно он не реализуется. 16 мероприятий пройдут онлайн. А 2022 год покажет. Если у нас будет больше возможностей для экскурсий, офлайн-мероприятий, то, конечно, мы хотели бы развивать это направление, — отметила председатель комитета.

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