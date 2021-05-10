В Саратовской области в ДТП погиб капитан полиции

Фото с места смертельного ДТП в Дергачах Фото: ГИБДД по Саратовской области

В поселке Дергачи Саратовской области вчера поздним вечером, 9 мая, случилось ДТП, в котором погиб полицейский.

Как сообщил «КП-Саратов» в пресс-службе областного ГУ МВД, в аварии разбился 30-летний оперуполномоченный группы по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД по Дергачевскому району.

- ДТП случилось в 22:00. Полицейский при обгоне на своем Mitsubishi Outlander не справился с управлением и допустил боковое столкновение с попутно движущейся «Ладой Приора». Иномарка опрокинулась, водителя доставили в районную больницу, где он скончался от травм, — рассказал замначальника отдела информации и общественных связей регионального ГУ МВД Владимир Костеров.

У погибшего полицейского взяли кровь для анализа на опьянение. Результаты будут готовы позже.

ГУ МВД по Саратовской области по этому факту проводит проверку. Известно, что авария произошла в свободное от службы время, правоохранитель был в гражданской одежде.

В ГИБДД отметили, что авария произошла напротив дома №218 по улице Октябрьская.

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