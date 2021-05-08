На сцене Саратовского театра драмы показали «Дни Победы» на основе реальных воспоминаний

Фото Армена Осипяна

7 мая на Большой сцене Саратовского академического театра драмы им. И.А. Слонова состоялась премьера спектакля «Дни Победы», который посвящен знаковому событию предыдущего года – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фото Армена Осипяна

19 сентября театр открыл 218-й сезон онлайн-показом этой постановки. Пьеса саратовского драматурга Ксении Степанычевой основана на документальном материале. Режиссером-постановщиком выступил Заслуженный артист России Виктор Мамонов.

Фото Армена Осипяна

- Я, конечно, многого жду от сегодняшнего спектакля. Это уже четвертая постановка моего текста в театре драмы, – призналась Ксения Степанычева перед премьерой спектакля.

Фото Армена Осипяна

Пьеса саратовского драматурга «Дни Победы» была опубликована в журнале «Современная драматургия». В 2010 пьеса Ксении Степанычевой стала лауреатом Всероссийского конкурса драматургов «Факел памяти». «Дни Победы» уже поставили на сцене Магнитогорского и Псковского драматического театра. Автор пьесы рассказала, что в прошлом году пьесу должны были представить в Сарапуле, Краснодаре и Саратове, однако из-за карантина премьеры пришлось перенести.

- Осенью была онлайн-премьера, но я все-таки для себя решила, что дождусь и посмотрю «живьем», с любимыми актерами и на любимой сцене. И вот дождалась! – поделилась Ксения Степанычева.

Фото Армена Осипяна

Для подготовки спектакля «Дни Победы» саратовский театр попросил зрителей поделиться фотографиями родственников и близких, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, встретивших День Победы. По словам драматурга, фотографии создают атмосферу подлинности и историчности, в которой существуют артисты.

Фото Армена Осипяна

- Это огромная ответственность для актеров, ведь они играют не в условных декорациях, а рядом с реальными лицами, — замечает Ксения Степанычева.

«Дни Победы» — пьеса, созданная на документальной основе. Ксения Степанычева около двух лет собирала материал и изучала необходимую литературу. Новый спектакль театра драмы состоит из восьми монологов, основа каждого – воспоминания о встрече Дня Победы.

Фото Армена Осипяна

- В каких-то монологах это собирательный персонаж. Это разные люди, из которых я соорудила одного героя или героиню, – поделилась автор пьесы.

Начинается спектакль с монолога Тони, жены лейтенанта-летчика. Это бабушка Ксении Степанычевой Антонина Александровна Степанычева, которая рассказывает о дедушке драматурга Борисе Сергеевиче Степанычеве.

Фото Армена Осипяна

- Это камерная история, но я очень рада, что ее играют на большой сцене, — признается драматург.

Виктор Мамонов, режиссер-постановщик, собрал актеров разных поклонений и представил спектакль, в котором идеально сочетаются трогательные монологи о встрече Дня Победы и вокально-хореографические вставки.

Фото Армена Осипяна

В спектакле заняты артисты: Татьяна Родионова, Светлана Москвина, Александр Островной, Анастасия Парамонова, Дмитрий Кривоносов, Валерий Малинин, Зоя Юдина, Александра Коваленко, Илья Ульянчев, Екатерина Локтионова, Андрей Казаков, Лариса Уварова и Заслуженный артист России Виктор Мамонов.

Фото Армена Осипяна

Следующий показ состоится 21 июня.

8 мая Саратовский академический театр драмы им. И.А. Слонова предлагает зрителям посмотреть на их официальном сайте запись спектакля «Мой бедный Марат» по пьесе Алексея Арбузова.

Фото Армена Осипяна

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