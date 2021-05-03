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Происшествия3 мая 2021 11:30

Сельчанин из Краснокутского района прикормил свору собак, и теперь они режут скот и пугают людей

Местные жители просят помощи у властей, но не получают ее
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Собаки живут на улицах села Логиновка без всякого контроля

Собаки живут на улицах села Логиновка без всякого контроля

Жители села Логиновка Краснокутского района Саратовской области обратились в «Комсомольскую правду» за помощью в борьбе со стаями безнадзорных собак.

По словам одного из жителей, который представился только по имени — Ахмед — в селе устроен приют для собак на Пролетарской, 3.

- Данный приют существует не один год и он находится очень близко к жилым домам, до ближайших домов 50 метров, а в радиусе 100-150 метров находятся еще четыре дома, — рассказал Ахмед.

Приют находится слишком близко от жилых домов

При этом санитарные правила не позволяют устраивать приюты для животных в радиусе 150 кв. метров от человеческого жилья.

Проблема в безопасности жителей и их имущества. Например, сельчане сообщают, что собаки гуляют свободно по окрестностям, их лай разносится очень далеко.

Горожане побаиваются псов, которые не только постоянно лают, но и нападают на домашних животных

- Были случаи когда собаки из приюта загрызали овец, коз. Из-за этого многие люди не могут отпустить животных на выпас и вынуждены постоянно за ними следить, — отметил житель.

Кроме того, сельчанам по-человечески жалко собак. В приюте нет теплых помещений, поэтому псам зимой приходится жить на морозе.

А 23 апреля одна из собак умерла на улице, и ее труп мог стать источником заразы и эпизоотии.

Животные вынуждены жить на улице, так как помещение не приспособлено под их содержание

Жители обращались к главе администрации села Юрию Веберу, однако тот не помог решить проблему.

В Управлении ветеринарии сообщили, что никакого официального приюта для животных в селе Логиновка нет. Один из местных жителей прикармливает собак, но должным образом о них не заботится, что и привело к таким последствиям. В ситуацию должна вмешаться полиция и местные власти.

Пока чиновники никак не помогают сельчанам, бесконечный лай бродячих собак, их смерти и нападения на сельскохозяйственный скот продолжаются.

Чиновники не помогают сельчанам решить проблему

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