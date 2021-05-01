Новые схемы движения автобусов на Пасху в Саратове

Автобусы будут ходить по новым маршрутам Фото: Екатерина Семенова

В Саратове из-за перекрытия улиц на Пасху вводятся изменения в маршрутах общественного транспорта.

В администрации города сообщили «КП-Саратов», что автобусы будут ходить по временным схемам с 20 часов 1 мая до 12 часов 2 мая.

Фото: Екатерина Семенова

Изменение движения автобусных маршрутов:

- №2Д, в направлении «Саратоворгсинтез» будет осуществлять объезд по следующей схеме: ул. Мясницкая – ул. Соколовая – ул. им. Чапаева В.И. и далее по схеме движения;

- №11, в направлении «Пл. Музейная» будет осуществлять объезд по следующей схеме: ул. им. Чернышевского Н.Г. – ул. им. Челюскинцев – ул. им. Мичурина И.В. и далее по схеме движения;

- №25, в направлении «Пос. Затон» будет осуществлять объезд по следующей схеме: ул. Соколовая – ул. Вольская – ул. им. Кутякова И.С. – ул. им. Радищева А.Н. – ул. Б.Горная и далее по схеме движения;

- №33, в направлении «Ул. Техническая» » будет осуществлять объезд по следующей схеме: ул. Б. Затонская – ул. Соколовая – ул. им. Чернышевского Н.Г. – ул. Московская и далее по схеме движения; в направлении «Пл. Музейная», необходимо осуществлять объезд по следующей схеме: ул. Московская – ул. им. Чернышевского Н.Г. – ул. Б.Горная – ул. Б. Затонская и далее по схеме движения;

Фото: Екатерина Семенова

- №42 будет осуществлять объезд по следующей схеме: – ул. им. Чернышевского Н.Г. – ул. им. Челюскинцев – ул. им. Мичурина И.В. – ул. Московская – ул. им. Чернышевского Н.Г. и далее по схеме движения;

- №52, в направлении «Филармония» будет осуществлять объезд по следующей схеме: ул. Мясницкая – ул. Соколовая – ул. Вольская – ул. им. Кутякова И.С. – ул. им. Радищева А.Н. и далее по схеме движения;

- №72, в направлении «Ж/д вокзал» будет осуществлять объезд по следующей схеме: ул. Мясницкая – ул. Соколовая – ул. Вольская – ул. им. Кутякова И.С. и далее по схеме движения;

- №73 будет осуществлять объезд по следующей схеме: ул. им. Радищева А.Н. – ул. Соколовая – ул. им. Радищева А.Н. и далее по схеме движения;

- №83, в направлении «СГСЭУ» будет осуществлять объезд по следующей схеме: ул. им. Кутякова И.С. – ул. им. Радищева А.Н. – ул. им. Кутякова И.С. и далее по схеме движения;

- №94, в направлении «Пос. Юбилейный» будет осуществлять объезд по следующей схеме: ул. им. Кутякова И.С.– ул. им. Радищева А.Н. – ул. Соколовая – ул. Мясницкая и далее по схеме движения;

- №95, в направлении «Пл. Славянская» будет осуществлять объезд по следующей схеме: ул. Соколовая – ул. Вольская – ул. им. Кутякова И.С. – ул. им. Радищева А.Н. и далее по схеме движения.

Фото: Екатерина Семенова

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