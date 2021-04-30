Программа мероприятий на День Победы 9 мая 2021 года в Саратове

Торжественное шествие по Театральной площади пройдет онлайн
Фото: Ольга Симонова
Опубликована афиша мероприятий ко Дню Победы в Саратове.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, торжества будут проходить как онлайн, так и оффлайн.
Праздничная акция состоится 5 мая у ДК «Химиков» в Заводском районе. 7 мая концерт пройдет в «Липках» и в сквере имени Расковой.
В 8 часов утра 8 мая запланировано возложение цветов к братской могиле на Воскресенском кладбище. А в 10 утра начнется одно из главных мероприятий – торжественное прохождение войск Саратовского гарнизона по Театральной площади.
Духовой оркестр Саратовской консерватории устраивает праздничный концентр на балконе в 14 часов 8 мая.
В День Победы, 9 мая, торжества начнутся в 10 часов утра в горпарке праздничным концертом «Не смолкнет слава тех военных лет!».
На улице Волжская будет работать праздничная фотовыставка. А с балкона консерватории вновь зазвучит музыка – состоится концерт эстрадно-симфонического оркестра «Брайт лайт».
В 22 часа над городом прогремит праздничный салют.
Запланированы мероприятия в честь Дня Победы как онлайн, так и оффлайн
Фото: Ольга Симонова
Кроме того, запланирован праздничный онлайн-забег, квест-экскурсия, выставка фото, конкурсы чтецов и певцов.
Патриотическая акция «Бессмертный полк» также пройдет в 2021 году в формате онлайн. Она стартует 9 мая в полдень.
Публикуем полную афишу мероприятий в Саратове.
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