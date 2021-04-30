Погода на майские праздники 2021 в Саратове будет неустойчивой

Погода в Саратовской области на праздники будет неустойчивой Фото: Ольга Симонова

В Саратовской области на майские праздники, 1–9 мая, будет неустойчивая погода с похолоданием.

- Это связано с прохождением фронтальных разделов 1-2 мая, вечером 3 мая и в течение суток 4 мая и 8-9 мая. Пройдут дожди, грозы, поднимется сильный ветер с порывами до 15–20 м/с во время осадков и гроз, — сообщила «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева.

Будут дожди и грозы Фото: Екатерина Семенова

1 мая ночью будет +6… +11 градусов, днем — +17… +22 градуса.

2 мая ночью будет +7… +12 градусов, днем — +16… +21 градусов и до +24 градусов на юго-востоке.

3 мая ночью будет +6… +11 градусов, днем — +21… +26.

4 мая ночью будет +11… +16 градусов, днем — +16… +21 и до +23… +28 градусов в Левобережье.

5 мая ночью будет +6… +11 градусов, днем — +11… +16 градусов.

6 мая ночью будет +3… +8 градусов, днем — +13… +18 градусов.

7 мая ночью будет +5… +10 градусов, днем — +18… +23 градуса.

8 и 9 мая ночью будет +10… +15 градусов, днем — +23… +28 градусов. Местами возможны осадки.

В среднем в мае температура будет на 0,8 градуса выше нормы, а осадков выпадет — 103% от нормы.

На Пасху, 2 мая, потеплеет до +21 градуса Фото: Ольга Симонова

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