Погода на майские праздники 2021 в Саратове будет неустойчивой

Погода в Саратовской области на праздники будет неустойчивой
Фото: Ольга Симонова
В Саратовской области на майские праздники, 1–9 мая, будет неустойчивая погода с похолоданием.
- Это связано с прохождением фронтальных разделов 1-2 мая, вечером 3 мая и в течение суток 4 мая и 8-9 мая. Пройдут дожди, грозы, поднимется сильный ветер с порывами до 15–20 м/с во время осадков и гроз, — сообщила «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева.
Будут дожди и грозы
Фото: Екатерина Семенова
1 мая ночью будет +6… +11 градусов, днем — +17… +22 градуса.
2 мая ночью будет +7… +12 градусов, днем — +16… +21 градусов и до +24 градусов на юго-востоке.
3 мая ночью будет +6… +11 градусов, днем — +21… +26.
4 мая ночью будет +11… +16 градусов, днем — +16… +21 и до +23… +28 градусов в Левобережье.
5 мая ночью будет +6… +11 градусов, днем — +11… +16 градусов.
6 мая ночью будет +3… +8 градусов, днем — +13… +18 градусов.
7 мая ночью будет +5… +10 градусов, днем — +18… +23 градуса.
8 и 9 мая ночью будет +10… +15 градусов, днем — +23… +28 градусов. Местами возможны осадки.
В среднем в мае температура будет на 0,8 градуса выше нормы, а осадков выпадет — 103% от нормы.
На Пасху, 2 мая, потеплеет до +21 градуса
Фото: Ольга Симонова
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