В Саратовском ТЮЗе – премьера спектакля в память о Владиславе Крапивине

Фото Армена Осипяна

28 апреля на Большой сцене Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю.П.Киселева состоялась премьера спектакля по повести отечественного писателя Владимира Крапивина «Оруженосец Кашка». Новая постановка посвящается памяти писателя Владислава Крапивина, ушедшего из жизни в сентябре 2020 года.

Над постановкой работал режиссер Алексей Логачев («Банка сахара», «Двенадцать стульев», «Фома Опискин»). Художник-постановщик спектакля – главный художник ТЮЗа Ольга Колесникова, видеохудожник – Андрей Лапшин, хормейстер – Надежда Голубева. К команде создателей спектакля также присоединился московский художник по свету Тарас Михалевский («Майская ночь», «Дядя Ваня», «Буря»). Инсценировку повести специально для новой постановки театра написал режиссер Алексей Логачев (при участии руководителя литературно-драматургической частью Анастасии Колесниковой).

Фото Армена Осипяна

По произведениям советского писателя сняты фильмы: «Валькины паруса», «Удивительная находка, или самые обыкновенные чудеса» и другие. Повесть «Оруженосец Кашка» Владислав Крапивин написал в 1965 году.

В детском летнем лагере появилось «массовое увлечение» – стрельба из лука. Вожатый старшего отряда, организовал настоящий рыцарский турнир. На нем и познакомились главные герои спектакля Володя Новоселов (Евгений Сафонов) и Кашка Голубев (Ольга Самохина).

Фото Армена Осипяна

Новоселов не хочет находить общий язык с мальчишкой из младшего отряда, которого приставили к нему оруженосцем. Он считает его тихим и бестолковым семилеткой. Маленький Кашка на протяжении всего спектакля старается подражать старшему товарищу и пытается получить признание Володи. Постепенно неприязнь к оруженосцу Кашке смягчается. После смены в лагере Кашка пригласил Новоселова к себе в гости, чтобы продолжить общение и прогулки. Но в это время к Володе должна приехать Надя Веткина, девочка, к которой он неравнодушен. Ирина Протасова создает на сцене яркий, чуткий и отчасти озорной образ. Каждый выход Нади на сцену сопровождался неподдельными зрительскими улыбками. Как поступит герой крапивинской повести в такой непростой ситуации?

Фото Армена Осипяна

Новый спектакль саратовского ТЮЗа «Оруженосец Кашка» рассказывает об образцовой дружбе, о категории, которая не подвластна времени. Постановка Алексей Логачева о преданности, взрослении и первой любви погружает зрителей в мир особого времени – детства.

Фото Армена Осипяна

Евгению Сафронову и Ольге Самохиной удалось эмоционально и подлинно передать отношения между застенчивым мальчишкой Кашкой и уже уверенном в себе подростке Володе.

Декорации и костюмы постановки сохраняют все атрибуты пионерского советского детства, поэтому новая работа театра будет интересна не только юным зрителям, но и взрослым. Ведь они смогут вспомнить яркие и светлые моменты своего детства и поделиться ими со своими детьми. А новое поколение сможет лучше узнать своих родителей и увидеть себя в героях крапивинской повести.

Постановка дает ответы на вопросы, которые волнуют каждого ребенка. Как вести себя в компании сверстников? Как наладить отношения со старшими?

Фото Армена Осипяна

В спектакле заняты заслуженные артисты России Ольга Кутина, Татьяна Лукина, Тамара Лыкова и Александр Федотов, а также артисты театра: Александр Андрюшенко, Алексей Анисимов, Жанна Волошина, Эльвира Иртуганова, Марина Климова, Алексей Карабанов, Вероника Клинаева, Мария Лучкова, Ирина Протасова, Елена Краснова, Алексей Кривега и другие.

Следующий показ состоится 28 мая.

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