Синоптики рассказали о погоде в Саратовской области на майские праздники

До середины недели в Саратовской области будет прохладно, дальше потеплеет

В Саратовской области половина этой недели будет прохладной.

- 27-28 апреля будет достаточно прохладно: ночью температура опустится до +2… +7, где-то до −2 градусов. А днем не поднимется выше +10… +15 градусов, — сообщила «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева.

Во вторник и среду ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ветер подует с запада со скоростью 6–11 м/с и порывами до 15–17 м/с.

Во вторник и среду будет ветрено Фото: Ольга Симонова

Уже в четверг ситуация начнет улучшаться. Осадки прекратятся, ветер сменит свое направление на южное.

Днем 29 апреля температура поднимется до +13… +18 градусов, в последний день апреля, 30 числа, — до +14… +19 градусов.

- Однако это все равно ниже климатической нормы на 3-4 градуса, — отметила Лариса Васильева.

В Гидрометцентре также дали краткий прогноз на 1 и 2 мая.

На Первомай будет 14–19 градусов тепла, местами пройдут кратковременные дожди и гроза. А уже в воскресенье воздух разогреется до +17… +22 градусов и пройдут небольшие дожди.

Напомним, в 2020 году на 1 мая было +20 градусов тепла и отсутствие осадков.

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