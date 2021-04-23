Вася Ложкин привез в Саратов свои картины с котиками

Картины Васи Ложкина можно увидеть в Саратове Фото: Ольга Симонова

Сегодня, 23 апреля, в Саратове открылась выставка работ художника Васи Ложкина (настоящее имя — Алексей Куделин).

На ней представлены десятки картин на злободневные темы. На многих из них изображены котики в хорошо всем известном авторском неповторимом стиле.

Котики есть на многих картинах художника Фото: Ольга Симонова

Художник, как и его картины, в Саратове впервые.

С утра Алексей Куделин уже прошёлся по городу от железнодорожного вокзала и до ТРЦ «Победа Плаза» и остался доволен погодой. О самом Саратове он сказать что-либо затруднился, для этого ему бы хотелось побольше посмотреть город.

Художник немного пообщался с прессой. Например, он признался, что самой любимой картины у него нет, но ему приятно, когда людям нравится его творчество.

- Картины не политические, не социальные. Я не отражаю реальность, мне это не интересно, как художнику, но как гражданину интересно, — отметил Алексей Куделин.

Автор не пытается изобразить реальность Фото: Ольга Симонова

Выставка продлится в «Победа Плаза» с 23 апреля по 16 мая. Стоимость билета 300 рублей, для студентов вузов и пенсионеров — 150. При групповом посещении от 10 человек — скидка.

Стиль Васи Ложкина знаком многим Фото: Ольга Симонова

24 апреля в 14:00 в ресторане на четвертом этаже ТРЦ пройдет лекция с художником. На ней он расскажет о своем творчестве, персонажах.

Также на выставке можно купить продукцию с принтами картин Васи Ложкина — кружки, маски, шопперы.

На выставке можно купить товары с авторскими принтами Фото: Ольга Симонова

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