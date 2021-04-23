Панков: Парк в центре Балакова должен стать предметом гордости жителей

Николай Панков и жители Балакова обсудили концепцию развития будущего парка

В центре Балакова на девяти гектарах планируется разбить современный парк.

Сегодня, 23 апреля, депутат Государственной думы Николай Панков во время рабочего визита в Балаково обсудил с жителями концепцию будущего парка.

- Городу не хватает такого большого комплексного парка, где каждый человек любого возраста нашел бы свой уголок, чтобы отдохнуть, выйти прогуляться с семьей, – отметил Панков.

Во время обсуждения был представлен один из вариантов парка. Он включает в себя три основных зоны: для массовых мероприятий со сценой, зона активного отдыха для детей и взрослых с игровыми комплексами, спортплощадками, а также зона спокойного отдыха.

Парк раскинется на девяти гектарах в центре города

Жители во время обсуждения активно предлагали свои идеи, вносили поправки. Например, просьба установить побольше лавочек, обеспечить санитарные удобства, поставить хоккейную коробку, бассейн, зону для выгула собак. Прозвучало предложение поставить ограждение, чтобы не забредали бродячие животные, автомобилисты не парковали машины на зеленой зоне. Кроме того, обязательно должно быть обеспечено видеонаблюдение, автополив, освещение.

Также жители просили не допускать, чтобы в парке появились «щашлычники» и торговцы алкоголем.

Николай Панков отметил, что сейчас ведется сбор идей от жителей, чтобы парк пришелся по душе каждому. После этого начнется проектирование. Сам депутат считает, что парк должен стать не только местом отдыха, но и информационной площадкой, где можно было бы изучать историю города, его сегодняшнее развитие, существующие предприятия.

Участники встречи активно высказывали пожелания и предложения

- Главное, чтобы здесь было и красиво, и комфортно, – уверен Панков.

Кроме того, он особо подчеркнул, что парк будет бесплатным для посещений.

- Надо сделать так, чтобы Балаково мог гордиться парком, чтобы его можно было с гордостью показывать приезжим, – заявил депутат Госдумы.

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