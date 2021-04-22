Павел Мигачев: Каждый участник рейтингового голосования по благоустройству становится частью нацпроекта

В Саратове продолжается благоустройство общественных территорий Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области скоро стартует общероссийское рейтинговое голосование по отбору территорий для благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Министр строительства и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачев дал пресс-конференцию, где рассказал о работе специально созданной для рейтингового голосования платформе za.gorodsreda.ru.

- Программа формирования комфортной городской среды по нацпроекту «Жилье и городская среда» работает уже пять лет. Мы постоянно увеличиваем число благоустраиваемых территорий, получаем дополнительное финансирование. С каждым годом ставим все более амбициозные задачи, – отметил Павел Мигачев.

Он отметил, что в 2021 году, например, планируется привести в порядок 114 парков.

Каждый житель области старше 14 лет может отдать свой голос за ту территорию или объект, который, по его мнению, заслуживает внимания. Причем сделать это можно одним из наиболее удобных способов: не только на онлайн-платформе, но и через портал Госуслуг или при помощи волонтеров.

Министр считает, что молодым людям, как наиболее технически подкованным, удобнее будет голосование именно на платформе. Оно стартует 26 апреля и продлится до 30 мая.

Удобство этого способа еще и в том, что оно позволяет получить обратную связь для граждан.

- Каждый сможет видеть, за что проголосовал и что в итоге получил. То есть человек становится непосредственным участником национального проекта, – подчеркнул Павел Мигачев. Он призвал жителей принять участие в рейтинговом голосовании.

Напомним, нацпроект «Жилье и городская среда» был инициирован Президентом России Владимиром Путиным.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.