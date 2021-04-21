В Саратове Отелло не задушил Дездемону

Фото Армена Осипяна

С 13 по 22 апреля в Саратовском академическом театре драмы имени Слонова проходит второй культурно образовательный проект-фестиваль «Уроки Табакова». В этом году фестиваль посвящен 100-летию Саратовской театральной школы.

20 апреля директор Театра на Таганке и ученица Олега Табакова Ирина Апексимова встретилась со студентами Саратовского театрального института консерватории имени Собинова. Перед вторым спектаклем сценической программы фестиваля «Отелло» Уильяма Шекспира прошла пресс-конференция, в котором приняли участие артисты Театра на Таганке: Ирина Апексимова, Роман Колотухин, Надежда Толубеева, Кирилл Янчевский, Мария Матвеева, Константин Любимов, директор Саратовского театра драмы Владимир Петренко.

Участниками первых фестивальных дней стали: народный артист России Сергей Безруков, заслуженный артист России Игоря Яцко, преподаватель Школы-студии МХАТ Павел Руднев и другие.

Пьесу Уильяма Шекспира «Отелло» на сцене Театра на Таганке поставил по-своему режиссер Андрей Гончаров. Премьера состоялась 5 декабря 2020 года.

- Когда мне предложили роль Дездемоны, естественно, поскольку я ее гипотетически играть не могу ни в каком возрасте, я сразу согласилась, – отметила Ирина Апексимова в начале пресс-конференции.

Фото Армена Осипяна

Директор Театра на Таганке призналась, что современную интерпретацию канонического текста Шекспира нельзя назвать коммерческим успехом театра. По словам Апексимовой, зрители, которые приходят на трагедию «Отелло», хотят увидеть на сцене мавра и блондинку Дездемону, а конце Отелло должен обязательно ее задушить. Этого в спектакле Театра на Таганке нет, поэтому зрители иногда бывают возмущены. В постановке столичного театра Отелло физически не душит Дездемону.

- Здесь все играют не свои роли, – признается директор Театра на Таганке.

Ирина Апексимова рассказала, что дорожит тем, что является ученицей Олега Табакова. Актриса играла с ним в спектакле Московского Художественно театра «Горе от ума».

- Если бы Табаков считал, что я не имею право заниматься этой профессией, то меня бы в этой профессии не было, – уверена Ирина Апексимова.

Вечером саратовским зрителям показали спектакль Театра на Таганке «Отелло». Нестандартная работа с образами шекспировской трагедии, по словам создателей спектакля, позволяет по-новому взглянуть на природу драматургического конфликта. Например, роль Яго исполнит женщина, а Отелло не мавр. Герои постановки исполняют песню «Нежность» Анны Герман, говорят о картине Айвазовского «Девятый вал» и даже переодеваются в Игоря Николаева. Однако спектакль полон трагического звучания.

Саратовские зрители по достоинству оценили новую работу Театра на Таганке и поблагодарили московских артистов продолжительными аплодисментами.

Фото Армена Осипяна

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