Десятки трупов на улицах Энгельса: кто и зачем устроил расправу накануне Дня космонавтики

Десятки собак были отравлены в Энгельсе в начале апреля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зоозащитники в Саратове и Энгельсе бьют тревогу по поводу массового истребления бездомных животных, в первую очередь собак.

Совсем недавно волна убийств прокатилась по Энгельсу, сейчас и в Саратове, как подозревают волонтеры, может повториться подобное - недавно здесь объявили карантин из-за трупа лисы, у которой выявили бешенство. Якобы есть свидетели, видевшие, как бездомные собаки рвали эту лису.

Так уже бывало в других городах: после аналогичных случаев начиналось массовое уничтожение бездомных животных.

Убийства за деньги или из страха?

- Думаем, что история с лисой - это намеренная провокация. Не знаем, кто именно это делает, местные власти или кто-то еще, но считаем, что это происходит для того, чтобы оправдать безнаказанное убийство собак, - рассказала корреспонденту «КП» - Саратов зоозащитница Светлана Прокудина.

По ее мнению, есть основания считать, что в массовой травле последних недель в Энгельсе замешаны местные власти. Последний случай был приурочен к празднованию 12 апреля.

- Конкретно в энгельсский приют «Верный друг» (Фонд помощи домашним, бездомным животным) был звонок 9 апреля с предупреждением, что если не уберут собак в районе Энгельса и по направлению к приземлению Гагарина, то их «уберут по-другому». т.е. уничтожат. Дали полчаса на сбор. Сотрудницы приюта поехали, каких-то собак успели собрать. Когда этим занимались, встретили Марата - есть такой человек в Энгельсе, который много лет работает в городском хозяйстве и который и до этого официально занимался убийством собак. Он очень удивился, что сотрудницы приюта «успели». Но увезли не всех. Остальных на следующий день повсюду находили мертвыми. Потравили и чипированных, и даже домашних собак.

Отраву разложили в местах, где бездомных собак подкармливали

Вообще, первое массовое отравление собак в Энгельсе произошло 6 марта 2021 года. Понятно, если решили избавиться от всех собак, то отравить всех - даже месяца не хватит, начали заранее. Но то, что сделали 9 апреля, это была просто катастрофа. Мы не можем сказать точную цифру, но это десятки отравленных животных по всему городу, до сих пор еще кое-где лежат неубранные трупы, - рассказала Светлана.

Травили даже чипированных и стерилизованных собак

Она напомнила о скандале, когда сотрудники муниципального «Дорстроя» в Саратове были пойманы с поличным - вместо отлова собак они их усыпляли. Задержать их помогли как раз зоозащитники, тогда завели уголовное дело о растрате бюджетных средств, ведь они предназначались на другие цели, не на убийства. Дело закрыто штрафом.

- Тогда, год назад, и два года назад собаки никого не кусали, то есть так вот, чтобы все соцсети были заполнены этими сообщениями. А осенью прошлого года пошли массовые вбросы о нападениях, с фотографиями ран для достоверности, но без лиц и имен пострадавших. После этого завели уголовное дело на чиновников администрации Саратова о ненадлежащем выполнении обязанностей по отлову животных, это редкое событие. Заметьте, весь вал сообщений по нападениям собак был прежде всего в Саратове. В Энгельсе почему-то они не нападали, но и здесь уже зимой начали появляться такие же посты в соцсетях. При этом в городе появился новый начальник комитета по ЖКХ, который все это видел и, возможно, пожелал подстраховаться. А дальше уже - эксцесс исполнителя, угодничество, которое никому не нужно, - считает Светлана Прокудина.

Трупы животных лежали по всему городу

- Убийство собак - тупиковый путь, это не решит проблему беспризорных животных. Дело в том, что поскольку популяция постоянно подпитывается со стороны нестерилизованных домашних животных, через некоторое время придется повторять этот геноцид, а потом еще и еще. В результате мы плодим в городах примеры жестокости, а конечную цель - контроль численности животных - не достигаем, - уточнила Прокудина.Если посмотреть беспристрастно, это нарушения закона об обращении с животными и, возможно, нецелевое использование бюджетных средств. Получается, некоторым управленцам выгоднее нарушить закон, чтобы избежать возможного нагоняя от начальства. Поэтому даются поручения убивать животных вместо отлова.

Зоозащитники считают, что ситуация может быть также связана с деньгами, которые выделяются на отлов и стерилизацию животных, на их содержание. Они считаю очевидным, что никто не будет отлавливать собак и возить их за десятки километров в приют, а потом чипированных и стерилизованных через 18 дней развозить обратно в места, где отловили.

По их мнению, тема с нападениями собак на людей раскручивается, когда появляется финансирование на работу с животными. Как в Красноярске, где под 500 млн рублей на строительство приюта появилась история про загрызенных собаками бомжей, которая потом оказалась фейком.

Убивая животных на глазах детей, вы культивируете в них жесткость ко всем

- На сайтах сегодня проводят опросы, где спрашивают, что делать с собаками бродячими, и есть такой вариант, как истребление. Вообще в голове не укладывается, как это - взять и убить. И это все читают и видят дети.

Случаи, когда собаки нападают на людей и даже причиняют им серьезные травмы и убивают, происходят. Но это бойцовые собаки, натасканные на такое. Чаще всего собаки пугают людей, стаями облаивают, особенно если человек не знает, как себя вести, или это ребенок. Вы искренне считаете, что если собака облаяла ребенка, напугала его, то ее надо усыпить? Страшно, когда размножаются именно бойцовые собаки. Но это нужно контролировать.

Иначе такими опросами, обсуждением темы уничтожения собак мы культивируем принцип убийства. Собаки меньше и слабее нас, мы культивируем принцип уничтожения тех, кто слабее, - рассуждает зоозащитница.

Рассказывая о массовой травле животных в Энгельсе 9 апреля, Светлана Прокудина пояснила, что животные умерли после того, как съели разбросанную по городу отравленную приманку. Она была начинена одним из лекарств, которым лечат людей, но которое смертельно для собак.

- В трупе собаки лекарство быстро разлагается и его невозможно лабораторно отследить. Одну собаку удалось спасти - волонтеры успели вколоть ей антидот, с таким сейчас ездят в аптечках все работники приютов и зоозащитники. И вот у выжившего животного это лекарство было обнаружено в крови.

Одну отравленную собаку успели спасти - вовремя вкололи антидот

В тот день в энгельсский приют звонил 12-летний мальчик, рыдал. Собаку Машку, которая жила у них во дворе в будке, которую знали и любили дети, отравили. Мы пытались спасти Машку, не смогли... - рассказала Светлана.

Она сообщила, что по всем этим случаям травли написаны заявления в прокуратуру, полицию.

Заявления зоозащитники разослали в полицию и прокуратуру

Но прежде всего, по ее мнению, те люди, которые голосуют за такие убийства, должны сами увидеть, как это происходит.

- У нас есть видео, но мы не сможем его опубликовать в СМИ по этическим соображениям - там, к примеру, щенки бегают вокруг отравленной матери и пытаются молоко сосать … И все это у нас на улицах, на глазах детей. Вы думаете, они получили менее серьезную психологическую травму, чем те, на которых собака залаяла? Мы помним, что все маньяки и убийцы сталкивались в детстве с травмами и подобными случаями жесткости и насилия.

Вот просто забудьте и не думайте, что можно кого-то убивать. Последствия таких решений могут быть самыми ужасными. Неуважение ко взрослым, старикам, к тем, кто слабее, - с этого, кстати, начинается моральная деградация. Вырастет поколение, которое будет знать, что убийством можно решать какую-то проблему. Завтра начнут усыплять бомжей, а потом, может, усыпят и пенсионеров, своих родителей, которые сегодня голосуют за убийство собак, - заявила Светлана Прокудина.

Ужасное видео она отправила членам зоозащитного сообщества, которое существует во многих странах мира. Там не верят, что в таких вроде бы европейских городах, как Саратов и Энгельс, публичная жестокость к животным возможна и никак не наказуема.

Что нужно делать с собаками на улицах городов

Большая часть людей, конечно, не хочет проявлять жестокость к животным. Но их категорически не устраивают своры, носящиеся по дворам, даром, что они пока не кусают. Зоозащитница настаивает на том, что для достижения европейских стандартов не надо убивать. Направление движения понятно - сейчас приюты, следом - контроль за домашними животными.

Светлана вместе со сторонниками Фонда «Подари надежду» в Москве несколько лет пробивала статью № 245 в Уголовный кодекс о жестоком обращении с животными. Сейчас она действует, но проблему в целом это пока не решает. Есть еще ряд законодательных инициатив, они и приведут все в порядок. Правда, сколько времени уйдет на их принятие, неизвестно. Суть их в том, что собак и кошек, которых люди заводят у себя, обязуют в обязательном порядке чипировать, на каждое животное заведут паспорт, данные будут в единой системе, как и информация о стерилизации. Если такое животное оказывается выброшенным на улицу, по чипу выяснят, кто хозяин, и к нему применят соответствующие санкции.

Сейчас работает только часть правил. Приют собирает по улицам собак, которые появляются там в основном от домашних животных. Вынесли коробку со щенками к мусорке - и они выживают, как могут. А могут они это, как ни удивительно, гораздо лучше, чем те, кто родился на улице. Как правило, здоровье у них крепче, нет врожденных инфекций. Поэтому все, что сейчас происходит с собаками на улицах, это общая вина населения.

- Понимаете, даже если их будут собирать, куда-то свозить и там усыплять, где никто не видит, это не перестанет быть убийством. Мы все на самом деле хотим одного - чтобы не было бродячих собак на улицах. Но только не через травлю и отстрел.

Если не будет изначального контроля над домашними животными, то проблему не решить в перспективе. Приюты все переполнены. Сейчас, благодаря Вячеславу Володину, откроют еще один, но уверяю, через полгода он тоже будет полон, а собак на улицах заметно меньше не станет. Как только начнется контроль за домашними животными, приюты перестанут разрастаться и станут местом, где можно забрать себе здоровое, чипированное животное. Ситуация тогда заметно изменится в течение года-двух, - уверена Светлана Прокудина.

Если будет продолжаться работа, которая ведется приютами сейчас, чтобы полностью привить, прочипировать и стерилизовать все поколения и снизить значительно популяцию бродячих собак, потребуется до десяти лет. Если при этом начать контролировать домашних животных, то все ускориться в два-три раза.

Светлана заявила, что больше всего за отсутствие на улицах бездомных собак и кошек ратуют сами зоозащитники.

- Как сказала одна моя хорошая знакомая, власти не должны воспитывать и поощрять жестокость. А то потом удивляемся, почему из детей монстры вырастают. А потом содержим таких нелюдей, потому что к убийцам и душегубам у нас общество гуманнее, чем к собакам и кошкам.

Мы, зоозащитники, тоже хотим, чтобы не было брошенных животных на улицах, мы от этого устали еще больше, чем другие. Устали плакать над ними, подбирать, возить в клиники, вытаскивать из мусорки щенков или котят, которых какая-то бабушка вчера туда вынесла. Мы очень хотим, чтобы это прекратилось. Но не через убийства.