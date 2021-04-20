Саратовский ТЮЗ новую версию спектакля «Мы – на острове Сальткрока»

Фото Армена Осипяна

20 апреля на Большой сцене Саратовского театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева состоялась премьера спектакля по повести Астрид Линдгрен «Мы — на острове Сальткрока» в постановке режиссера из Москвы Виктории Печерниковой (курс Олега Кудряшова, Российский университет театрального искусства ГИТИС).

В 1978 году Юрий Киселев поставил по повести Астрид Линдгрен «Мы — на острове Сальткрока» спектакль «Колбаска, Боцман и другие», который стал классикой саратовского ТЮЗа. Виктория Печерникова в 2018 году в рамках творческой лаборатории «Четвертая высота», приуроченной к столетию театра, предложила свою версию повести о жизни семьи Мелькерсонов на острове Сальткрока. По итогам зрительского голосования было решено, что эскиз московского режиссера должен быть доработан до репертуарного спектакля.

Фото Армена Осипяна

- Страшно было делать материал, который так гремел в 1978 году. Мы делали его от всего сердца. Мы, действительно, полюбили Астрид Линдгрен, мы полюбили Сальткрока, — отметила режиссер спектакля Виктория Печерникова.

Действия постановки происходит на шведском острове, куда на лето приезжает семья писателя Мелькерсона (Алексей Карабанов). Он и четверо его детей снимают старую усадьбу и вскоре влюбляются в нее. Городскому семейству удается подружиться с обитателями острова: семейством Гранквист, Сёдерманом, его внучкой Стиной и другими. В новом спектакле роль малышки Чёрвен исполняет Ирина Протасова, роль сенбернара Боцмана — Михаил Третьяков. Актрисе удается создать образ полный озорства и детскости. Ее героиня трогательна, смешна и полна доброты.

Фото Армена Осипяна

Когда усадьбе угрожает опасность, семейство Мелькерсонов и другие обитатели острова встают на его защиту. Во время выхода на сцену хозяйки «Столяровой усадьбы» Фру Шёблум (лауреат Государственной премии им.К.С. Станиславского, народная артистка РФ Светлана Лаврентьева) в зале прозвучали аплодисменты. В легендарном спектакле Ю.П. Киселева актриса исполняла роль дочери семейства Гранквист — Колбаски-Чёрвен.

Фото Армена Осипяна

Новая постановка театра юного зрителя «Мы — на острове Сальткрока» — проникновенная, искренняя и отчасти философская история о любви, дружбе и семье. Создателям спектакля удалось воссоздать на сцене атмосферу повести Астрид Линдгрен, погрузить зрителей в мир полный приключений и опасности, а также показать этот сложный мир глазами ребенка.

Фото Армена Осипяна

Художник спектакля — Ксения Кочубей (Москва), художник по свету — Андрей Абрамов (Москва). Инсценировка повести Астрид Линдгрен по переводу Людмилы Брауде и Елены Паклиной осуществлена Светланой Баженовой (Омск).

В спектакле также заняты: заслуженный артист РФ Александр Федоров, заслуженный артист РФ Валерий Емельянов, Анастасия Бескровная, Руслан Дивлятшин, Владимир Егоров, Елена Краснова, Алексей Кривега, Евгения Кутенева, Ольга Лисенко, Юлия Мещерякова, Анна Соседова, Александр Степанов и Артем Яксанов.

Фото Армена Осипяна

После сдачи спектакля «Мы — на острове Сальткрока» состоялось поздравление народной артистки РФ Светланы Лаврентьевой с юбилеем.

Прозвучали поздравления от заместителя министра культуры Саратовской области Светланы Каляевой, председателя саратовского отделения «Союза театральных деятелей России» Александра Удалова, директора Саратовского театра юного зрителя Игоря Баголея, а также от режиссеров и актеров, с которыми работала и работает Светлана Лаврентьева. В этот вечер актриса также представила некоторых исполнителей ролей в спектакле Киселева, которые присутствовали в зале.

Фото Армена Осипяна

- Я не могу не вспомнить Ошерова, который находится внутри меня. Сейчас я обязана жить за нас двоих, — в заключение добавила народная артистка.

Следующие показы спектакля «Мы — на острове Сальткрока» состоятся 24 апреля и 29 мая.

Фото Армена Осипяна

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