Как не стать мошенником и жертвой: в полиции ответили на вопросы граждан

Подполковник полиции, начальник отдела уголовного розыска УМВД России по Саратову Роман Киселев Фото: Александр Уриевский

В пресс-центре «Комсомольской правды» в Саратове 15 апреля состоялась прямая линия с участием подполковника полиции Романа Киселева, начальника отдела уголовного розыска УМВД России по Саратову.

В течение часа он отвечал на вопросы, поступившие от жителей по теме мошенничества с банковскими картами и хищения денежных средств.

Роман Киселев напомнил о самых популярных схемах мошенничества: звонки от якобы сотрудников банка или правоохранителей, которые предупреждают о попытке списания средств и просят сообщить пароли и коды карт, и обман на торговых интернет-площадках, когда жертве присылают ссылку для перевода денег.

Подполковник полиции отметил, что даже если гражданин проявил бдительность и не поддался на уловки мошенников, то все равно следует сообщить о попытке обмана в полицию. Даже за приготовление к преступлению предусмотрена уголовная ответственность.

Во время прямого эфира было задано несколько вопросов. Например, могут ли мошенники снять деньги с бесконтактной карты терминалом. По словам Романа Киселева, теоретически это возможно, но устройство считывает деньги только при приближении около сантиметра.

- То есть, мошеннику надо стоять очень близко, так что вы это почувствуете. Тем более, что карты обычно носят в кошельке, так что это дополнительная преграда. Поэтому такой способ хоть и возможен, но маловероятен, – отметил Роман Киселев.

Он отметил, что в Саратовской области пока не было заявлений от пострадавших таким образом жителей.

Нередки случаи мошенничества на торговых интернет-площадках. Роман Киселев предупредил, что добросовестный покупатель обычно интересуется качеством товара, задает вопросы, а не готов сразу перечислять деньги, тем более, не присылает подозрительные ссылки. В любом случае, для оплаты следует пользоваться только официальными платежными системами маркетплейсов.

Способов мошенничества немало: Роман Киселев рассказал о программах для удаленного доступа к смартфону или компьютеру, об обманах при использовании сервиса поиска попутчиков и т.д.

Кроме того, сотрудник полиции предупредил, что ни в коем случае нельзя пользоваться найденными картами. Даже если человек не крал ее, а случайно обнаружил на улице, то попытка снять деньги или расплатиться чужими средствами влечет уголовную ответственность. Карту надо вернуть владельцу, в банк или принести в полицию. Если же карта забыта в банкомате, то лучше вообще ее не трогать.

Он призвал граждан не портить себе жизнь, поддаваясь искушению воспользоваться чужой картой.

- Существует очень много методов и средств установить преступников, – отметил Роман Киселев.

Так, за три месяца 2021 года в Саратове было зарегистрировано 180 таких преступлений. 120 злоумышленников уже найдены.

Выводы таковы: не поддавайтесь на уловки мошенников и сами не трогайте чужие карточки. А если вас все же обманули – скорее сообщите в полицию и обратитесь в банк для блокировки счета.

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