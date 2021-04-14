В Саратовской области родилась Багиня

Начальник управления по делам ЗАГС Саратовской области Юлия Пономарева Фото: Ольга Симонова

В Саратовской области за три месяца 2021 года родилось более четырех тыс. детей — 4 531.

Как рассказала на конференции в пресс-центре начальник регионального управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева, мальчиков традиционно больше — 51%.

- По сравнению с тем же периодом 2020 года количество рождений увеличилось на 2,19%. Надеемся, что и дальше будет только больше, — отметила она.

Чаще всего рожают женщины от 30 лет — таких случаев 44,5% за первые три месяца года. Самыми возрастными родителями с начала 2021 года стали 51-летняя женщина, для нее это первый ребенок, и 67-летний мужчина — у него это четвертый малыш.

Самыми молодыми стали 17-летние мама с папой в ЗАТО «Светлый» и 14-летняя девочка в области.

Также с начала года родилось 50 пар двойняшек, из них восемь в Энгельсе, семь — в Ленинском районе Саратова. Прирост к прошлому году составил 16%.

Кроме того, Юлия Пономарева рассказала о самых популярных именах. У мальчиков это — Артем (116 младенцев за три месяца), Александр (99), Михаил (99), Матвей (71) Иван (66), Кирилл (58). У девочек — София (116), Полина (83), Алиса (70), Виктория (67).

Называют детей и необычными именами, среди них: Сократ, Эмилия, Умма, Гликерия, Марфа, Багиня и другие.

Начальник управления рассказала о необычном случае в работе органов ЗАГС.

- Папа пришел регистрировать ребенка. И вдруг ему не понравилось отчество, которое будет у малыша, и он решил поменять себе имя. Мужчина ушел подумать над ним, но все-таки вернется, ведь регистрировать ребенка придется, — поделилась Юлия Пономарева.

За три месяца 2021 года 319 человек поменяли свое имя или фамилию во взрослом возрасте. За тот же период 2020 года было 274 таких случая. Благодаря смене имени в Саратовской области появились Ромео, Иоанн и люди с фамилиями Граф, Тейлор.

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